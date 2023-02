La polizia municipale gli rimuove l'auto e lui sferra un pugno a un agente - Tempostretto

Durante un'azione di supporto all'Amam, in via Dina e Clarenza, è avvenuta l'aggressione

MESSINA – Uno dei tanti lavori “oscuri” quotidiani. Un servizio della polizia municipale, in via Dina e Clarenza, a sostegno di alcuni lavori disposti dall’Amam, stamattina 8 febbraio. Si rende necessario rimuovere un’auto e gli agenti sono in azione quando interviene il proprietario del mezzo appena rimosso. L’uomo aggredisce uno degli agenti della polizia municipale e gli sferra un colpo al volto. Per l’agente è stato necessario farsi medicare al pronto soccorso, con una prognosi di cinque giorni, mentre l’uomo è stato fermato e denunciato a piede libero.

Da noi raggiunto, il comandante Stefano Blasco preferisce attendere prima di rilasciare dichiarazioni ma è chiara l’intenzione del Corpo di fare emergere quanto lavoro ci sia dietro ogni intervento. E quanti rischi possano esserci in determinate occasioni quando gli agenti sono in azione anche a supporto delle attività di Amam, Messina Servizi e le attività comunali in generale.