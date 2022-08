La prima edizione del concorso fotografico “Vara di Messina” - Tempostretto

L'iniziativa promossa dall'associazione culturale "Messina Sacra"

MESSINA- L’associazione culturale “Messina Sacra”, operante nel territorio di Messina con lo scopo di tutelare e promuovere il patrimonio artistico e culturale della città dello Stretto, promuove la prima edizione del concorso fotografico denominato “Vara di Messina”. L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, è presente nel cartellone ufficiale delle celebrazioni del Mezzagosto messinese, promosso dal Comune di Messina.

L’OBIETTIVO DEL CONTEST

Il contest ha l’obiettivo di valorizzare la processione della Vara di Messina, evento di primaria importanza nel panorama delle manifestazioni religiose europee. L’iniziativa vuole attirare appassionati cultori del mondo della fotografia, contribuendo così a promuovere la plurisecolare processione del 15 agosto. In linea con gli scopi specifici dell’Associazione, l’evento è teso alla promozione della processione religiosa dell’Assunta, mettendone in rilievo tutta la sua valenza culturale, etnoantropologica e spirituale. Il concorso fotografico “Vara di Messina” è rivolto ai fotografi di tutto il mondo e di qualsiasi età, in possesso di cittadinanza italiana o straniera. Le foto dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica: messinasacra@gmail.com entro e non oltre il 15 settembre 2022. Il regolamento è consultabile sul sito del Comune di Messina e su quello dell’Associazione culturale Messina Sacra.