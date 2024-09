“Con i tombini otturati l’acqua piovana non defluisce”

Dopo i lavori straordinari di pulizia dei tombini effettuati negli anni scorsi bisogna dedicarsi alla manutenzione ordinaria

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Le foto sono state effettuate in via Vecchia Comunale nei pressi del Policlinico Universitario, in via 27 luglio. In città ci sono tante di queste realtà. Dalla ss.114 via Geraci a tante altre zone serve un’accurata pulizia dei tombini in modo che l ‘acqua piovana possa defluire”.

In effetti l’Amam negli anni scorsi ha effettuato un intervento straordinario di liberazione dei tombini dalle occlusioni che causavano l’allagamento delle strade in caso di pioggia. Per effetto di questa operazione, la situazione in città è indubbiamente migliorata dopo decenni di inerzia. Adesso si tratta di effettuare un lavoro ordinario di pulizia che mantenga i risultati ottenuti e sistemi situazioni che magari possono essere sfuggite nell’esecuzione dei lavori straordinari.