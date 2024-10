Messina Sud sott’acqua: ponti e sottopassi allagati, fango dai torrenti

Galati Sant'Anna, Pezzolo, Ponte Schiavo, Zafferia e Briga Superiore i tratti più colpiti, ma le segnalazioni di allagamenti e fango arrivano da tutta la zona sud

MESSINA – Mattinata intensa per i cittadini della zona sud di Messina, che si sono ritrovati a dover fronteggiare diverse situazioni critiche causate dalle forti perturbazioni delle scorse ore. Sui social decine di cittadini dei villaggi collinari hanno rilanciato foto e video di allagamenti e acqua alta o fango, nelle strade vicine ai torrenti, nei sottopassi o in prossimità dei ponti. Lunghe code in ogni tratto collinare e sulla strada statale 114.

Le situazioni peggiori a Galati Sant’Anna e Zafferia. Fango e allagamenti anche a Pezzolo e a Briga superiore. A Ponte Schiavo la villetta sulla SS114 si è trasformata in una “piscina”. Intanto l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli già in mattinata ha attivato il Coc e il personale è stato distribuito lungo le strade dei villaggi per gestire le situazioni peggiori. Nonostante il momentaneo miglioramento delle condizioni meteo, l’invito è alla massima cautela e al non uscire di casa qualora non fosse strettamente necessario.

Nelle foto in basso il bivio di Galati e il parco giochi, ancora non attivato, di Ponte Schiavo allagati.

