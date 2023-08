La reggina Carlotta Caputo è miss Italia Calabria 2023 - Tempostretto

Versace: "Proveremo ad organizzare un incontro a Palazzo Alvaro per celebrare e continuare a sostenere la nostra reginetta di bellezza"

ORIOLO – Nel meraviglio borgo di Oriolo, si è svolto un evento che ha catturato l’attenzione di tutta la Nazione: la finalissima di Miss Calabria 2023. Le luci hanno illuminato la notte di Oriolo, trasformandola in uno spettacolo di eleganza e bellezza che resterà impresso nei ricordi del numerosissimo pubblico presente. La finalissima ha regalato una serata di emozioni e incanto. La nuova ambasciatrice di bellezza calabrese è la reggina Carlotta Caputo.

Miss Calabria 2023, Carlotta Caputo, ha confessato di aver provato: «Emozioni uniche e indescrivibili. Per restare sul palco ci vuole tanta determinazione. Sono molto introversa e grazie a Miss Italia sono riuscita a superare le mie paure e a parlare in pubblico con maggiore scioltezza. Il mio motto è “You can”. Lo porterò con me alle prefinali. Il mio sogno è aprire una casa di moda tutta mia».

Versace: “Orgogliosi di lei che ci rappresenterà a Salsomaggiore”

«Formulo i miei migliori auguri a Carlotta Caputo, la giovane reggina appena incoronata Miss Italia Calabria nell’attesissima finale di Oriolo». È quanto afferma il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, commentantando l’esito del celebre concorso di bellezza che ha visto trionfare la studentessa del liceo scientifico “Da Vinci”.

Carlotta sarà, dunque, tra le finaliste nazionali di Miss Italia. «Complimenti alla nostra concittadina – ha aggiunto – per l’eccellente risultato e per una vittoria che ci riempie di gioia».

«Nelle prossime settimane – ha concluso – proveremo ad organizzare un incontro a Palazzo Alvaro per celebrare e continuare a sostenere la nostra reginetta di bellezza».