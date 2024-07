“La risposta all’emergenza acqua? Una nuova distribuzione idrica”

Il sindaco Basile si dice soddisfatto dell'incontro in prefettura e pianifica l'intervento a Santa Margherita per la riparazione della condotta

MESSINA – “È prevalsa la linea del buon senso da noi proposta. Ill tavolo in prefettura sull’emergenza idrica ha confermato il buon senso di quest’amministrazione nel chiedere una redistribuzione delle risorse idriche provenienti dal Pozzo Bufardo-Torrerossa”. Così il sindaco Federico Basile, che oggi presenterà in conferenza stampa il piano per la riparazione della condotta Fiumefreddo a Santa Margherita. Un intervento delicato, per il possibile impatto su tutta la città, ma necessario per rimediare a una grossa perdita.

Ma torniamo all’annunciata nuova redistribuzione delle risorse. Su proposta della prefetta Cosima Di Stani, ci sarà un tavolo tecnico per studiare i dettagli. “Il dirigente del Dipartimento regionale dell’Agricoltura – ha dichiarato il sindaco – ha riconosciuto che quella avanzata sia una soluzione plausibile in questo momento di emergenza idrica e che potrebbe dare risposte, in quota percentuale, anche agli altri Comuni che dipendono da quella sorgente. Un risultato che insieme agli interventi messi in atto, e che verranno illustrati in conferenza stampa, dà il senso e la misura degli sforzi che quest’amministrazione sta mettendo in campo per mitigare i disagi legati alla crisi idrica”.

Articoli correlati