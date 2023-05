La rotatoria di via S. Cecilia intitolata ad Elio Matacena - Tempostretto

Fu il pioniere del traghettamento nello Stretto con la “Caronte Spa” della quale fu fondatore negli anni ’60

MESSINA – La rotatoria di Via Santa Cecilia all’incrocio con Via Industriale ha un nome e un cognome: “Rotatoria Elio Matacena”. La rotonda – già impreziosita dalla statua bronzea realizzata dallo scultore Alex Caminiti che raffigura Messina “Bambina e guerriera” – è stata infatti ufficialmente intitolata all’imprenditore e armatore napoletano (1924-2012), pioniere del traghettamento nello Stretto con la “Caronte Spa” della quale fu fondatore negli anni ’60; primo presidente della “Caronte & Tourist Spa”; ideatore delle Autostrade del Mare; inventore (è suo il brevetto della turbina Kobold ad asse verticale per la produzione di energia elettrica dalle correnti marine); fondatore della società di ingegneria “Ponte di Archimede nello Stretto di Messina Spa”; Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (1998) e Cavaliere del Lavoro (2005); uomo di inscalfibile fede democratica e antifascista.

Un uomo con i piedi per terra capace di sognare…”

“Elio Matacena – così lo ha ricordato Caronte & Tourist – è stato corpo e sostanza di un ossimoro: imprenditore visionario. È stato cioè un uomo coi piedi ben piantati nel terreno del business capace tuttavia di sognare, di partorire intuizioni geniali esportate dallo Stretto in direzione mondo. Ma è stato anche contestualmente uomo di grande e raffinata cultura, lettore vorace e curioso, intellettuale a tutto tondo con il dono dell’eclettismo. Pensando al dottor Elio ci viene in mente il perigeo, che letteralmente è il punto più vicino alla terra nell’orbita descritta da qualsiasi astro, ma che è metafora dell’intersezione e della sintesi tra concreto e astratto, tra metodo e genio, tra materia e sogni: esattamente quei sogni della stessa materia dei quali, secondo l’immortale bardo di Stratford – noi siamo fatti”. Tra le autorità intervenute alla cerimonia il sindaco di Messina, Federico Basile; il presidente e direttore editoriale di Ses Spa, Lino Morgante; il viceprefetto di Messina, Mirella Ciriago insieme ai familiari di Elio Matacena e i vertici di Caronte & Tourist Spa.