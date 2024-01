La Saracena Volley cerca il terzo acuto consecutivo con la Volley Palermo

Serie B2/f - Anticipo del 12° turno del torneo nazionale di pallavolo per le ragazze di coach Fazio. La centrale Prinzivalli e il libero Oliva: "Serviranno il giusto atteggiamento e solide motivazioni"

PATTI – Dopo trentaquattro giorni, torna al “PalaSerranò” la formazione de La Saracena Volley che, questa sera, nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo, bagnerà l’esordio nel nuovo anno solare; di fronte, la Volley Palermo. Inizio fissato alle ore 20.

Attualmente, le pattesi occupano la 6a posizione in classifica con 19 punti, 6 vittorie, 5 sconfitte, 22 set vinti, 19 quelli persi. Di contro, la formazione palermitana si trova due posizioni più giù con 13 punti, 5 vittorie, 6 sconfitte, 15 set vinti, 24 persi. I successi delle ospiti sono arrivati con Catania Volley, nel derby con la Trinacria, con la Polisportiva Gioiosa, al tie-break nelle trasferte calabresi con Vibo Valentia e San Lucido.

Un gruppo di supporters della formazione pattese. Da quest’anno si gioca al “PalaSerranò”

Chiusura 2023 in trend positivo e con prospettive stimolanti

Mese di Dicembre 2023 senz’altro positivo per le ragazze allenate da coach Domenico Fazio. Alla splendida prestazione di Modica contro la capolista, sono seguiti i successi con Alus Mascalucia e Trinacria Volley Palermo; tre gare che, al di là dei risultati, consentono di seminare ottimismo in vista della ripresa del campionato soprattutto per il rendimento del gruppo squadra, decisamente cresciuto sotto ogni aspetto.

Procediamo con ordine. Da Modica non sono arrivati punti, ma in compenso ritmo e trame di gioco da far sgranare gli occhi a chi, forse con un pò di depressione frettolosa e accelerata, aveva già mal battezzato la stagione delle bianco-nere.

Nel giorno dopo la festività dell’Immacolata, arrivava la conferma nel match con le etnee; in più, questa volta, anche tre punti e percorso netto nell’arco dei parziali, senza lasciare nulla alle avversarie.

Coach Domenico Fazio. Per il tecnico barcellonese è la seconda stagione sulla panchina de La Saracena

Nell’ultima dell’anno, al “PalaCruillas” di Palermo, altra prestazione di spessore e punti per muovere ancora la classifica. Senza particolare fatica, eccezion fatta per un terzo parziale perso ai vantaggi dopo aver sprecato un consistente vantaggio, le pattesi hanno condotto una gara segno tangibile di un “percorso – come dichiarato da coach Domenico Fazio – volto a trovare una propria identità. In tale direzione – prosegue il tecnico barcellonese – è servito recuperare tutte le infortunate; ci ha aiutato ad alzare il livello di qualità del gioco”.

Ricordiamo, infatti, che – per troppo tempo – si è dovuto rinunciare a diverse atlete come Marika Costabile e Martina Antico, entrambe pienamente recuperate e già schierate in campo; la prima con l’Alus Mascalucia, la seconda nella trasferta di Palermo.

Obiettivo: ridurre lo svantaggio dalle squadre di testa

La gara di stasera rappresenta un’opportunità troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire; un successo pieno consentirebbe di ridurre il gap che separa La Saracena dal gruppetto di testa. Certo, dipenderà tanto dai risultati del Cus Catania con il San Lucido e di Volley Valley con la Reghion, ma il terzo successo consecutivo metterebbe quantomeno pressione a chi, al momento, occupa una posizione in graduatoria più favorevole; un aspetto non trascurabile con l’ultima di andata ancora da disputare ed un intero, lunghissimo girone di ritorno tutto da vivere.

La centrale Agnese Prinzivalli impegnata nel warm up prima di una gara

La centrale Prinzivalli: “Per me non sarà una partita qualunque”

Sulla gara di questa sera, così la centrale Agnese Prinzivalli: “Torniamo in campo dopo la pausa festiva e stasera incontreremo una squadra che, nell’ultimo periodo, ha fatto bene. Sarà importante scendere in campo con il giusto atteggiamento sin dai primi scambi del match. Non vediamo l’ora di tornare a giocare”. Per lei sarà un’occasione speciale: “Personalmente questa non è una partita qualunque perché per la prima volta dall’altra parte. Proprio al centro della rete ci sarà mia cugina Francesca Evola, che ha iniziato a giocare seguendo la mia passione ed oggi me la ritroverò contro. Insieme a lei anche Linda Troiano, l’allenatrice che mi ha cresciuta. Sarà una partita bella da vivere e faremo di tutto per portare a casa un’altra vittoria”.

Martina Oliva. L’atleta barcellonese da quest’anno è impiegata nel ruolo di libero

Il libero Oliva: “Avversario di ottimo livello”

Nell’inedito ruolo stagionale di libero, Martina Oliva si è ben disimpegnata, in questa prima parte di stagione, cercando di acquisire gli strumenti necessari per diventare, com’è abituata a fare in ogni sfera della propria vita, una top player; un’atleta che non passa inosservata per applicazione e grinta da vendere: “Stasera, dopo diverse settimane di stop per le vacanze natalizie, finalmente scendiamo in campo. Siamo molto motivate e l’avversario è di ottimo livello. Sicuramente anche loro avranno l’obiettivo di fare un ottima prestazione e portare punti a casa. Nonostante le festività, noi abbiamo continuato ad allenarci regolarmente per affrontare al meglio la gara di stasera e a dare il massimo su ogni pallone. Invito tutti a venire al palazzetto a sostenerci; appuntamento alle ore 20”

