La Saracena Volley conferma il capitano Tumeo: “Ormai una seconda famiglia”

PATTI – Dopo l’arrivo del nuovo tecnico, Peppe Romeo, e l’annuncio della partnership con Stefanese Volley e Progetto Volley Sant’Agata, i vertici societari de La Saracena Volley, club ai nastri di partenza del prossimo torneo di B2 femminile, rendono nota la conferma nel nuovo roster dell’opposto e capitano Desy Tumeo, nata a Messina, classe 2002, 175 cm.

Si tratta del primo tassello del nuovo roster in via di definizione. Cresciuta nel settore giovanile della società e artefice della promozione in B2, per Desy Tumeo la prossima sarà la decima stagione in maglia bianconera. Attualmente è impiegata come segretaria e, nel mese di ottobre, inizierà a frequentare la facoltà di Scienze Motorie. Nel suo palmares, oltre al salto di categoria con la prima squadra, il capitano vanta la conquista di tre titoli territoriali: uno con l’under 16 e due con l’under 18. Oltre alla partecipazione ai campionati giovanili, per lei cinque stagioni in serie C e tre in serie B2.

Queste le prime parole del capitano: “Sono contenta di vestire ancora la maglia de La Saracena anche per questa stagione sportiva – ha dichiarato Desy Tumeo. Ormai è diventata una seconda famiglia per me. Da parte mia, non mancherà sicuramente la voglia di mettermi in gioco, dare il massimo per la squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Sono certa che sarà una stagione ricca di emozioni e di soddisfazioni, dove potremo divertirci e far divertire il pubblico che ci segue. Non posso far altro che augurarci una buona stagione e un grosso in bocca al lupo”.

Soddisfatto il presidente Luca Leone: “Desy è un riferimento importantissimo dentro e fuori dal campo. Ha sempre dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia e non è mai mancata nei momenti decisivi. E’ un atleta che cresce e matura ogni anno di più. Sono orgoglioso di lei”.

