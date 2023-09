La Saracena Volley, mister Fazio: "Pronti a guardare più in alto" VIDEO - Tempostretto

Dopo una salvezza tranquilla, la rinnovata La Saracena punta a prestigiose posizioni di classifica. Mister Fazio: "Pronti a guardare in alto". Il capitano Tumeo: "Cambiano le prospettive"

PATTI – Ad un mese esatto dall’esordio nel campionato di B2 di pallavolo femminile contro la Volley Reghion (RC), procede ad alta intensità la preparazione precampionato de La Saracena Volley. Nell’ affascinante struttura del “PalaSerranò” di Patti, le ragazze di mister Fazio e del capitano Desy Tumeo crescono, passo dopo passo, con la giusta gradualità, lungo il percorso stabilito in fase di programmazione.

Dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione, la società sta affrontando un’interessante fase di restyling che consentirà quello switch necessario per ambire a categorie più prestigiose. Cambio del campo di gioco, ma anche l’ingresso di forze fresche ai vertici societari, hanno portato entusiasmo nell’ambiente, prospettive e ambizioni nuove. Il mercato condotto dalla società costituisce un ottimo punto di partenza; dallo stesso si attende possano arrivare, a breve e nel medio periodo, interessanti novità.

Mister Fazio: “La scorsa stagione, una tranquilla salvezza”

Per la seconda stagione sulla panchina quale primo allenatore, mister Domenico Fazio traccia un bilancio dello scorso torneo: “E’ arrivata una tranquilla salvezza in cui abbiamo ottenuto l’obiettivo con diverse giornate di anticipo. Dal punto di vista delle prestazioni, abbiamo vissuto un’annata altalenante, oltre che dei risultati. Siamo partiti abbastanza bene; poi, abbiamo avuto un periodo di calo al quale ne ha fatto seguito uno molto positivo con cinque/sei vittorie consecutive. Nell’ultima fase della stagione, in termini di risultati, abbiamo fatto poco, soprattutto a salvezza acquisita. Ciò che conta che, nonostante qualche infortuno o altra difficoltà, siamo riusciti ad ottenere il risultato già a diverse giornate dalla fine”.

Nuova organico di qualità e numericamente più profondo

Durante il mercato sono arrivate tante nuove atlete di spessore con l’auspicio si possa guardare alle zone alte della classifica: “Intanto, la novità più importante è lo spostamento a Patti, nel nuovo campo di gioco. Anche la possibilità di poter ricevere più attenzione da parte dell’ambiente conta molto, oltre ad una diversa struttura societaria che ci consentirà un’organizzazione migliore. Dal punto di vista tecnico, la squadra è cambiata tanto; abbiamo preso delle giocatrici particolarmente funzionali a quella che è la nostra idea di gioco. Abbiamo anche, e di questo devo ringraziare la società, reso più profondo il roster numericamente; lo scorso anno, qualche difficoltà dal punto di vista fisico ha caratterizzato negativamente alcune fasi della stagione”.

Cambio ruolo per Oliva e Valore. Saranno “i registi della difesa”

Due cambi di ruolo, quelli di Martina Oliva e Sofia Valore che verranno impiegate nel ruolo di libero: “Riteniamo che, in realtà, questo sia un passaggio quasi obbligato per caratteristiche delle ragazze – prosegue mister Fazio. Su entrambe c’era già questo disegno per poter dare loro la possibilità di confrontarsi a questo livello e magari, ci auguriamo, anche a livelli più alti. Il libero è un ruolo più confacente a quelle che sono le loro caratteristiche tecniche e fisiche. Ci abbiamo ragionato insieme alla società e abbiamo deciso di puntare su queste due ragazze che sono molto giovani, ma hanno tante qualità da coltivare in palestra”.

Martina Oliva. Per lei un cambio di ruolo.

Due/tre formazioni di alto profilo, poi La Saracena

Nel girone in cui è inserita la società pattese, due/tre squadre di alto profilo; poi, La Saracena: “Ci sono formazioni che hanno allestito organici per puntare all’obiettivo della promozione; con loro sarà un pò più difficile confrontarsi. Credo che saremo pronti per dare battaglia contro tutte le altre alla pari. Ci auguriamo, rispetto all’anno scorso, di poter guardare a qualche posizione di classifica più in alto. Personalmente, non mi esprimo mai sui risultati Parlare sulla carta è facile da tante fasi e situazioni; anche da un pò di fortuna, ma soprattutto dal lavoro che si riuscirà a fare in palestra. Sulla carta, sappiamo di poter competere con tutte le altre che non siano le prime due/tre”.

Il capitano Desy Tumeo: “In questo palazzetto cambiano le prospettive”

Ha mosso i primi passi nella pallavolo all’età di nove anni e, da allora, non ha mai cambiato maglia. Autentica bandiera del club, ha vinto diversi titoli giovanili, ma ciò che colpisce maggiormente è l’età precoce in cui ha iniziato a far parte della prima squadra: solo dodici anni. Parliamo del capitano e opposto Desy Tumeo: “Rispetto alla passata annata, mi aspetto un traguardo più importante. Ci sono progetti, ragazze nuove, una nuova struttura di gioco. C’è maggiore esperienza in squadra e questo ci darà un tocco in più. Ho sensazioni positive; il resto lo vedremo cammin facendo. Ci stiamo iniziando a conoscere e a fare gruppo. Piano piano prenderemo confidenza tra noi e sono certa che riusciremo a dare il meglio in campo”.

Il capitano Desy Tumeo

All’interno di una struttura come il “PalaSerranò” non si può non sognare traguardi ambiziosi: “Certamente si sogna. Rispetto all’anno scorso in cui abbiamo giocato in un palazzetto più piccolo, le prospettive cambiano”. Su un possibile futuro salto di categoria, l’opposto pattese resta abbottonata: “Chissà, speriamo di si”.

Defaticamento a fine sessione

