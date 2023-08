La Saracena Volley si regala le sorelle Costabile - Tempostretto

Dopo la conferma di Tumeo e Prinzivalli, La Saracena Volley si regala quella di Sasha Costabile e l'ingaggio della sorella Marika

BROLO – Sarà la terza stagione consecutiva di militanza in un torneo nazionale di pallavolo, quello che La Saracena Volley affronterà nella stagione 2023/2024. Inserita nel girone L insieme ad altre tredici formazioni siculo-calabre, la società della costa tirrenica sarà l’unica messinese nel torneo di B2 e farà il suo esordio il 7 ottobre contro la Volley Reghion. Per la formazione del presidente Luca Leone, si tratterà di una gara di grande impatto emotivo, fatta di primi approcci alla nuova casa, il “PalaSerranò” di Patti, impianto che ne ospiterà le gare casalinghe, e al territorio limitrofo. La settimana successiva, confronto esterno con le ragazze della Volley Paola a Mendicino (CS).

Confermata Sasha Costabile, arriva la sorella Marika

Intanto, dopo il capitano e opposto Desy Tumeo e la centrale Agnese Prinzivalli, con una nota stampa, è arriva la conferma anche per l’altro opposto Sasha Costabile, classe 2003, 180 cm. La prima novità è rappresentata, invece, dall’ingaggio dell’altra Costabile della pallavolo meridionale, la forte posto 4 Marika, sorella di Sasha.

Sasha rappresenta, ormai, un punto fermo della squadra allenata da mister Domenico Fazio. Marika, invece, è stata a lungo cercata e voluta dalla dirigenza e dallo staff tecnico in quanto considerata una pedina importante nel prossimo scacchiere competitivo.

Sasha Costabile: “A La Saracena persone di cuore. Felice di riavere con me Marika”

“Sono entusiasta di continuare a vestire la maglia della Saracena Volley – ha commentato Sasha Costabile. Da due anni ormai è diventata la mia seconda famiglia, società molto seria, disponibile e persone veramente di cuore. In questa stagione si aggiunge anche un pezzo della mia famiglia, mia sorella e sono contentissima di riaverla in campo come compagna e non come avversaria. Non vedo l’ora di ricominciare per dare il massimo insieme alle mia compagne per raggiungere gli obiettivi prefissati, sempre con grinta, cuore e follia”.

Nella foto di Benedetta Pirrotta, l’opposto Sasha Costabile

Marika Costabile: “Arrivare il più in alto possibile”

Marika Costabile inizia a giocare a pallavolo all’età di 12 anni a Lamezia. A 13 anni va a giocare alla Volleyrò Casal De Pazzi a Roma dove rimane per due anni. Quindi ritorna a Lamezia in Serie B. Dopo 2 campionati di serie B2 con la Dea di Polistena, arriva a Gioiosa Jonica. Adesso la scelta di accasarsi alla Saracena Volley.

“Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura con la Saracena Volley – il primo commento di Marika Costabile. Si tratta di una società seria ed ambiziosa e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. L’obiettivo è quello di cercare di portare, insieme alle mie compagne, la squadra più in alto possibile. Inoltre quest’anno tornerò a giocare con mia sorella e per questo sono super contenta”.

La dirigenza: “Sasha e Marika atlete di valore nel nuovo corso societario”

“La riconferma di Sasha Costabile, giocatrice di valore nonostante la sua giovane età – ha commentato la dirigenza – è per noi importante nel nuovo corso intrapreso. Per il terzo anno vestirà la maglia della Saracena a cui ha dimostrato di essere molto legata e questo per noi è un valore fondamentale. Inoltre il suo contributo sia sotto il profilo tecnico che tattico è indiscutibile e siamo certi che anche in questa stagione potrà continuare a rappresentare un pilastro negli equilibri della squadra. A questo si aggiunge l’arrivo di sua sorella Marika, giocatrice di indiscusso talento, dal carattere forte e con una grande professionalità. Siamo certi che la sua esperienza messa al servizio della squadra potrà rivelarsi un elemento fondamentale nel corso della stagione”.

Fissato per il 29 agosto il raduno precampionato in vista dell’esordio stagionale.

