La Scc Messina chiede un incontro al Comune, la Messana trova un investitore

La Cooperativa chiede chiarezza anche in virtù che le tre realtà cittadine sembrano aver avanzato richiesta per utilizzare lo stadio "Scoglio" come campo di casa

MESSINA – Continua a restare opaco il futuro del calcio messinese. Rispetto a qualche giorno fa non si hanno ancora certezze e men che mai notizie ufficiali diffuse dalle società coinvolte. Gli unici a metterci la faccia con note ufficiali sono i tifosi della Società Cooperativa Calcio Messina che si dicono preoccupati per le sorti della fede biancoscudata.

In una nota si appellano all’amministrazione comunale “in particolare – si legge testualmente – al sindaco della città di Messina, Federico Basile. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, che il Sindaco lavorasse al fascicolo calcio con l’intento di trovare la soluzione migliore per rilanciare la Biancoscudata, coinvolgendo tutti gli attori in campo”. Infine la richiesta di un incontro pubblico: “Chiediamo ufficialmente all’Amministrazione comunale, quindi, di convocare e ospitare, in tempi brevissimi, prima del 10 luglio, un incontro con tutti i soggetti in causa. Alla luce del sole. Basta incontri in gran segreto o soluzioni da ricercare sotto traccia”.

La Messana trova l’accordo con Bertolino

Prosegue il rafforzamento della Messana 1966 che dopo la splendida promozione in Eccellenza pensa di strutturarsi in modo sempre più concreto e sembra in dirittura d’arrivo l’accordo con Massimiliano Bertolino. L’imprenditore romano, amministratore unico della Frontis Nps, si è incontrato con i dirigenti della società peloritana e dovrebbe diventare nuovo socio. Sul piano tecnico invece sembra che non si vada verso una rivoluzione confermando lo zoccolo duro della passata stagione staff tecnico compreso.