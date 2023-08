"La scerbatura della spiaggia a Ganzirri va completata" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore, che scrive alle istituzioni: "In più l'acqua nelle docce dovrebbe arrivare fino alle 18"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Il cittadino Marcello Puglisi scrive all’assessore Caminiti. all’Amam, a Messina Servizi Bene Comune e alla VI Municipalità, dopo l’ultima segnalazione: “Ho chiesto alle istituzioni di completare la scerbatura della spiaggia di via Marina Ganzirri almeno fino al numero civico 25. Il tutto al fine di cercare con ogni mezzo di mantenere la pulizia e il decoro che le stesse istituzioni ci hanno restituito con il loro recente intervento. In particolare, dovrebbero essere installate le previste Isole ecologiche mobili”.

E ancora: “Ho chiesto pure di valutare l’opportunità di estendere la fascia oraria di erogazione dell’acqua alle docce installate in questa spiaggia fino alle ore 18.00 e non sino alle ore 11.00/12.00, come avviene quotidianamente. Chi usufruisce delle docce in questa fascia oraria? Solo uno sparuto numero di bagnanti mattutini. Lo sforzo richiesto tiene conto anche della circostanza che l’estate ormai volge al termine. Quindi un’eventuale maggiore erogazione sarebbe limitata nel tempo, non oltre i 15 giorni”.

