La Scuderia Nebrosport impegnata nel weekend tra Rally e Slalom

Gli equipaggi santangiolesi impegnati ai nastri di partenza del Rally di Caltanissetta e tra i birilli delo Slalom di Giardinello

Fine settimana intenso per la scuderia Nebrosport, che sarà impegnata su due fronti dal 27 al 29 giugno 2025. Due competizioni, un unico obiettivo: confermare l’ottimo stato di forma dei propri portacolori e accumulare punti importanti nei rispettivi campionati.

Rally di Caltanissetta con Galipò-Marino

La scuderia santangiolese si presenta ai nastri di partenza del Rally di Caltanissetta con l’equipaggio composto da Carmelo Galipò e Antonino Marino su Skoda Fabia RS, pronto a dare battaglia nella combattuta classe Rally2-R5. La gara rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa alla Coppa Italia, con punti preziosissimi in palio. Inoltre, l’obiettivo è anche confermare il primato nella classifica Over 55, consolidando la leadership in vista delle attese sfide di casa: Tindari e Taormina.

Galipò ha già dimostrato una buona intesa con la nuova vettura, ma gara dopo gara le sensazioni continuano a migliorare e c’è margine per poter crescere ulteriormente in vista delle prossime tappe stagionali a partire dalla kermesse di Caltanissetta.

Slalom di Giardinello con Meli

Tra i birilli dello Slalom di Giardinello, sarà invece Biagio Meli a difendere i colori della Nebrosport al volante della sua grintosa Fiat Uno Turbo di classe S7. Il pilota è pronto a dare il massimo in una gara altamente competitiva, con l’obiettivo di puntare in alto e continuare ad accumulare punti preziosi sia per la Coppa Quinta Zona che per il Campionato Siciliano Slalom.