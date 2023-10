La Sicilia DOP al centro del Festival del giornalismo enogastronomico - Tempostretto

Anche Tempostretto alla due giorni su valorizzazione del territorio e futuro dell'informazione a Galati Mamertino

Galati Mamertino – Torna con la settima edizione a Galati Mamertino il Festival del giornalismo enogastronomico, due giornate per fare il punto sull’evoluzione del mestiere e con la promozione del territorio, dalla cultura del cibo alle eccellenze enogastronomiche. L’evento organizzato dall’associazione Network, è in programma dal 20 al 22 ottobre nei locali dell’incubatore dei Nebrodi.

“Il Festival ancora una volta si propone come un fondamentale momento d’incontro tra giornalisti, editori e imprenditori del settore enogastronomico, un’occasione unica per parlare delle nuove sfide del mondo del giornalismo e dell’editoria, ma anche di enogastronomia e valorizzazione delle identità locali”, spiega Nino Amadore, giornalista del Sole 24ore e organizzatore.

Il festival

Il tema centrale di questa edizione è “Sicilia DOP” ed è da qui, dai prodotti d’eccellenza del nostro territorio e dalla riscoperta delle nostre preziose tradizioni, cheil Festival intende ripartire per parlare del territorio dei Nebrodi, con tanti momenti divulgativi, che permetteranno di raccontare la filiera agroalimentare.

A partire dal 20 ottobre gli spazi dell’Incubatore di imprese dei Nebrodi, saranno animati da seminari, dibattiti e interviste ad esperti, con tanti publisher, giornalisti ed ospiti d’eccezione, che faranno il punto sull’evoluzione dell’editoria digitale, le ultime frontiere del giornalismo, ma anche sull’enogastronomia siciliana, un mercato da raccontare e rilanciare, in un’isola ai primi posti per numero di prodotti tutelati, che però mostra ancora tutte le sue fragilità.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore: “Voglio ringraziare l’Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo e il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno che hanno creduto nella bontà del progetto, finanziandolo, ma anche l’associazione Network e gli imprenditori che ormai da parecchi anni organizzano il Festival del giornalismo enogastronomico che punta alla valorizzazione di Galati Mamertino, rendendo il nostro Comune un punto di riferimento per i Nebrodi e non solo”.

Il programma

Venerdì 21 ottobre: Apertura h 16 – saluti istituzionali: presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore. Alle 17.30 il seminario in collaborazione con la stampa parlamentare siciliana dal titolo “Cronache parlamentari: la trasparenza al servizio del territorio”: Michele Balistreri (consigliere parlamentare) dialogherà con Nino Amadore (giornalista del Sole 24Ore), Nino Giordano (MF) e Carmelo Lopapa (Repubblica). Alle 18:30 Francesco Condoluci (Economy) intervisterà il direttore generale del Gruppo Radenza (Coop) Giuseppe Spadaro, alle 19:15 Maria Antonietta Pioppo coordinerà il dibattito su “Fare il vino sui Nebrodi, il perché di una scommessa”, insieme a Rosario Amato (Cantine Amato), Celestino Drago (in collegamento da Los Angeles), Flora Mondello (Gaglio Vignaioli), Antonio Campisi (Enologo).

Sabato 21 ottobre 2023

Apertura alle 10 con la visita al Centro di lavorazione carni e dibattito al volo “Suino nero, una vera opportunità? A seguire l’intervista di Nino Amadore a Manfredi Barbera (Premiati Oleifici Barbera) e alle 12 il seminario in collaborazione con la Federazione editori digitali dal titolo: “Digitale, le mille ragioni dei giornali locali”, in compagnia di Sebastiano Di Betta, Pippo Trimarchi (editore di Tempostretto) Nino Amadore, Giuseppe Salerno e Giacomo Di Girolamo.

Alle 16 l’intervista di Francesco Condoluci a Rosario Di Maria, presidente della cooperativa Ermes. Subito dopo alle 16:30 Gianfranco Marrone dialoga con Nino Amadore sul nuovo corso di laurea in Comunicazione per l’enogastronomia. Alle 17al via il dibattito “L’Intelligenza artificiale, problema o opportunità per i giornalisti”, in compagnia di Giovanni Villino, Biagio Semilia, Nino Amadore, Giacomo Di Girolamo, Luciano Armeli Iapichino (filosofo).

Alle 18 il dibattito coordinato da Michela Giuffrida “L’Innovazione nell’agroalimentare, opportunità per i territori”. Ne parlano l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina. A seguire alle 19 dibattito dal titolo “Enogastronomia, opportunità vera per le aree interne”, insieme ai ristoratori e chef dell’associazione La Magnifica, Rosa Palmeri (tecnologo alimentare), Antonio Galatà (nutrizionista) e Nino Amadore.

Domenica 22 ottobre 2023 Mattinata libera con escursione organizzata.

I partner del Festival del Giornalismo Enogastronomico: Blogsicilia, Digitrend, Nebrodinews, Economy Sicilia, Resto al sud, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Coop Gruppo Radenza, Unioncamere Sicilia, Mangia’s, Tenute Orestiadi, Premiati Oleifici Barbera, Degusto