La Sicily Folk Orchestra in concerto a Savoca - Tempostretto

Appuntamento giovedì 18 agosto, alle 22.30, nella frazione Rina

SAVOCA – Giovedì 18 agosto, alle 22.30, la Sicily Folk Orchestra farà tappa a Savoca, nella frazione Rina, nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dall’Amministrazione comunale. La band nasce come orchestra popolare permanente, con un focus sulla Sicilia, i suoi ritmi, i suoi canti, plasmati attraverso i suoni di strumenti tradizionali, cornamusa, marranzano, tamburello, mandolino, organo e friscalettu. Questi sono spesso arricchiti dall’uso di strumenti moderni come chitarra elettrica, contrabbasso, batteria, flauti.

L’obiettivo principale è di riscoprire, riproporre e promuovere le tradizioni musicali siciliane collocandole in un contesto pienamente attuale e moderno. L’ensemble approfondisce l’analisi del repertorio di canti popolari siciliani ampiamente conosciuti in tutto il mondo, evidenziandone le caratteristiche e le peculiarità legate al territorio e alla lingua siciliana, come: Si maritau Rosa, Vitti ‘na crozza, Ciuri ciuri, A luna ammenzu o mari, Lu marranzanu, Cu ti lu dissi, Lu sciccareddu, Malarazza e molti altri classici.