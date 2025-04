La Società cooperativa calcistica Messina: “Pronti a invertire la rotta, presto i fatti”

La cooperativa, presentatasi alla città lo scorso 13 aprile, prende posizione dopo le ultime vicende e promette di stare lavorando per farsi trovare pronta

MESSINA – La Società cooperativa calcistica Messina ha diramato il seguente comunicato in seguito alle scadenze non onorate del 16 aprile e anche il piano di salvataggio fallito dell’imprenditore Francesco Barbera. “Abbiamo preferito attendere l’evolversi delle vicende relative alla scadenza del 16 aprile prima di esprimerci a riguardo. Ancora una volta è risultato evidente quanto l’individualismo sfrenato associato ad una buona dose di menefreghismo e scarsa competenza abbiano nuovamente condotto il Messina sulla soglia del baratro. È giunto il tempo di provare ad invertire la rotta, e noi restiamo fortemente convinti che l’unico modo per farlo sia chiamare a raccolta le sole persone che hanno a cuore le sorti della propria squadra in modo del tutto incondizionato e senza secondi fini, i tifosi. Sperando che i nostri ragazzi raggiungano la salvezza sul campo, contro tutto e tutti, noi ci saremo, in qualsiasi categoria”.

L’idea affidarsi alle salde mani dei tifosi

“È giunto il momento – prosegue la nota – che proprio i tifosi prendano in mano la situazione e riportino, attraverso uno strumento condiviso, partecipato e competente, la loro squadra del cuore al centro della propria comunità, con l’obiettivo di tornare a vivere il calcio come un momento di gioia e con le ambizioni che una piazza come Messina merita. Questo è ciò che abbiamo voluto trasmettere durante l’Assemblea Pubblica di domenica 13 aprile al Salone delle Bandiere (per la quale ringraziamo tutti pubblicamente per l’incredibile seguito e supporto). Noi vogliamo creare questo strumento che metta il Messina nelle mani dei propri tifosi, gli unici che possono garantirne un futuro solido e ambizioso”.

La bozza è quasi pronta, supporto di Legacoop e ordine dei commercialisti

“A prescindere da come terminerà la triste storia di questa stagione, una cosa è certa – si legge ancora nel comunicato della Scc Messina – il Messina Calcio vivrà sempre finché ci saranno persone disposte a supportarlo e custodirlo. La bozza dello Statuto della Cooperativa Messina Calcio è quasi pronta, e ringraziamo il notaio che ci sta dando una mano in questo progetto nobile, ma anche complesso e per molti versi avanguardistico. Ringraziamo inoltre Legacoop Sicilia che sta continuando a darci un grande supporto tecnico e morale, nonché l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Messina, che ha dato pieno appoggio al progetto e si è reso disponibile a collaborare con noi. Ma ringraziamo soprattutto l’incredibile numero di tifosi che continuano a seguirci e supportarci; questo progetto esiste solo con voi e grazie a voi”.

“Saremo pronti per il bene del Messina”

In conclusione si conclude dicendo: “Vogliamo però passare dalle belle parole ai fatti concreti, e per questo motivo a breve comunicheremo le prossime mosse relative al Progetto Cooperativa, ma vi assicuriamo che stiamo lavorando incessantemente per poter realizzare questo sogno. Non vogliamo fare promesse altisonanti, ma vogliamo che tutti voi sappiate che faremo in modo di farci trovare pronti nel momento in cui il Messina ripartirà, con il solo e unico obiettivo di garantire il bene del Messina attraverso la partecipazione e l’amore che solo i suoi tifosi possono dare, in modo tale da poter essere 600milavoci, tutte unite per il nostro Messina. Uniti tutto è possibile!”.

