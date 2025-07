“La spiaggia Bandiera Blu merita più attenzione”

"Serve soprattutto un'accurata pulizia dell'arenile e delle aree limitrofe di accesso al mare", segnala un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare le condizioni in cui versa la spiaggia situata sotto via Consolare Pompea, all’altezza del vecchio Autodromo dello Stretto. Si tratta di un tratto recentemente insignito della Bandiera Blu, ma purtroppo lo stato attuale non rispecchia gli standard che tale riconoscimento dovrebbe garantire. Mancano i cassonetti per la raccolta differenziata, le docce, le pedane per l’accesso e, soprattutto, un efficiente servizio di pulizia della spiaggia e delle aree limitrofe”.

“Preciso inoltre che da anni molti cittadini che frequentano questa spiaggia si fanno carico, volontariamente, della pulizia dell’area, perché ci tengono profondamente al decoro e alla vivibilità del litorale. Tuttavia, il riconoscimento della Bandiera Blu dovrebbe comportare non solo un titolo simbolico, ma anche la garanzia di servizi concreti e adeguati, oggi completamente assenti. Grazie per l’attenzione e per il lavoro che svolgete. Allego alcune foto per documentare la situazione”.