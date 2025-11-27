La SRR chiude a Messina tre giorni dedicati alle scuole e ai rifiuti: focus sui Raee

I Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche al centro dell'ultimo giorno di eventi

MESSINA – Taormina, Milazzo e Messina. La SRR, Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, ha chiuso la tre giorni di eventi dedicati alle scuole e promossa in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Nella giornata conclusiva a partecipare sono stati gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Verona Trento”. Presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e presidente della SRR Salvatore Mondello, la presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato, il dirigente della SRR Roberto Lisi e l’esperto del sindaco Stello Vadalà.

Focus soprattutto sui RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche) e quindi sul modo di conferire i rifiuti elettronici correttamente, con particolare attenzione agli smartphone, ma non solo. Mondello ha spiegato: “Già attraverso gli elaborati che gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Verona Trento ci hanno inviato ho avuto la conferma che il messaggio sul corretto conferimento di questi rifiuti è arrivato a destinazione. Voglio ringraziarli per l’approccio curioso con il quale hanno affrontato la sfida e hanno posto le domande perché spesso tendiamo a sottovalutare i ragazzi, ma dimentichiamo che loro sono il nostro presente ancor prima di essere futuro”.