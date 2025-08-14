La Ss Milazzo ingaggia l’ex Messina Francesco Giunta

I mamertini si assicurano in mezzo al campo tanto cuore, gambe e polmoni, così il centrocampista peloritano: "Felice di aver sposato questo ambizioso progetto"

MILAZZO – La Ss Milazzo è lieta di annunciare l’ingaggio di Francesco Giunta, centrocampista nato a Messina il 19 marzo 1999. Il calciatore è reduce dall’esperienza alla Vibonese, con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D firmando anche 3 reti. L’anno prima ancora coronò il suo sogno di vestire la biancoscudata, esperienza in cui ha raccolto 25 presenze nel girone C e firmato il suo primo gol in terza serie, il 29 ottobre 2023 nel 3 a 3 in casa del Crotone con uno splendido mancino da oltre 30 metri.

Il calciatore ha commentato così il suo arrivo a Milazzo: “⁠Sono molto felice di aver sposato questo progetto ambizioso. Ho sentito da subito la fiducia del direttore e della società. C’è tanto entusiasmo e sono orgoglioso di essere in una piazza storica come Milazzo. Sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni, farò il massimo per ripagare la fiducia e per portare la mia esperienza dentro e fuori dal campo”.

La carriera di Giunta

Giunta ha iniziato il proprio percorso nelle giovanili della Virtus Entella, mettendosi in mostra prima con l’Under 17 e poi con la Primavera. Il centrocampista nella stagione 2017/2018 ha debuttato in Serie D, raccogliendo 29 presenze nel girone G con il Rieti, formazione con cui ha anche siglato 5 gol. Nell’annata successiva Giunta riuscì ad esordire in Serie C con la Sicula Leonzio, ottenendo 5 gettoni in campionato.

Il classe ’99 nell’estate 2019 si legò al Savoia, formazione iscritta nel Girone I di Serie D e con cui ha giocato un totale di 13 partite. Giunta proseguì l’annata tra le fila del Grosseto, club con cui ha disputato 11 partite nel Girone E di quarta serie. Il centrocampista nel 2020 ripartì dal Lavello, totalizzando 26 presenze nel Girone H di Serie D.

Giunta nel 2021 tornò in Serie C, giocando un totale di 17 partite con il Campobasso sempre nel Girone C. Un’esperienza seguita da quella al Gavorrano, con cui il calciatore nell’annata 2022/2023 ha disputato 22 match firmando anche 2 reti. Prima della Vibonese, Giunta ha avuto modo di accumulare esperienza anche al Messina, club con cui nella stagione 2023/2024 ha raccolto 25 presenze nel Girone C e firmato il suo primo gol in terza serie.