La strada tra San Michele e Portella Castanea chiuderà per lavori

L'arteria chiuderà per oltre dieci giorni. Il Comune: "Intervento necessario viste le condizioni"

MESSINA – La strada di collegamento tra San Michele e Portella Castanea chiuderà per intervenire con lavori di manutenzione. Lo ha stabilito il Comune dopo il tavolo tecnico che si è tenuto nella mattinata dell’8 novembre e convocato dal vicesindaco Salvatore Mondello. L’arteria chiuderà da lunedì 18 e fino a venerdì 29 novembre, dalle ore 8.30 alle 16.30, esclusi i giorni festivi e prefestivi. L’intervento, spiega il Comune, è “necessario a fronte delle precarie condizioni del manto, per poter garantire la percorribilità della strada in condizioni di sicurezza”.

Presenti i consiglieri comunali Salvatore Papa, presidente della prima commissione Viabilità, Margherita Milazzo, Antonella Feminò e Giandomenico La Fauci, il presidente della sesta Municipalità Francesco Pagano con il vicepresidente Salvatore Scandurra, il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, il dirigente della Mobilità Pietro Certo con il geometra Antonio Loria, e l’ingegnere Carmelo Costanzo dei servizi Tecnici/Manutenzione Strade.