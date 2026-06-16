La Team Volley Messina al quarto posto in Sicilia nel 3x3 Under 13

La società biancorossa, già campione territoriale, nella giornata di domenica è stata protagonista a Gibellina dove si è svolta la final six regionale della competizione

MESSINA – Un ultimo appuntamento per coronare un percorso, quello dell’Under 13 maschile della Team Volley Messina, che ha visto i biancorossi campioni territoriali e protagonisti con le migliori formazioni siciliane nell’atto conclusivo della Final Six della specialità 3×3.

Il titolo territoriale

I ragazzi cari alla presidente Cardile avevano dominato il girone A vincendo tutte e quattro le sfide in cui erano stati impegnati senza cedere set contro Akademia Sant’Anna e Peloro Volley. In semifinale provinciale avevano sconfitto la Peloro Villafranca e poi in finale territoriale, lo scorso 6 maggio, avevano vinto il titolo provinciale contro l’Orlandina Volley.

Il cammino alla Final Six

Presso la palestra della scuola media “Papa Giovanni XXIII” domenica scorsa, nell’appuntamento finale con le migliori della Sicilia, la Team Volley Messina si presentava ancora imbattuta e senza aver ceduto ancora neanche un set. I biancorossi hanno esordito trovando la prima sconfitta della loro stagione contro la Libertas Partanna (7-15 6-15), nella seconda partita contro la formazione di San Nicola L’Arena subivano un’altra sconfitta (6-15 2-15), sconfitti anche contro la Roomy Giunic Catania (8-15 8-15), campione regionale da imbattuta, prima di togliersi la soddisfazione di superare la Siaz Volley (15-3 15-11) e chiudere al quarto posto in questa vetrina regionale.

Finanze: “Esperienza bellissima”

Alessio Scandurra, Tommaso Arnao, Edoardo Pagano, Luigi Ciraolo e Vincenzo Scandurra erano i cinque agli ordini dell’allenatore Sergio Finanze in questa trasferta che ha chiuso la loro stagione. Il gruppo è stato seguito per tutto l’anno anche da Saro Pappalardo, Flavia Calabrò e Saverio Burrascano.

Questeinfinele parole del tecnico Finenze dopo la trasferta: “Si conclude la nostra attività di pallavolo con le finali regionali Under 13 3×3. Siamo arrivati quarti ed è stata una bellissima esperienza per i nostri ragazzi. Torniamo a casa con la consapevolezza che siamo tra le squadre più forti in Sicilia nella nostra categoria”.