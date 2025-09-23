La Team Volley Messina conferma in regia Grimaldi e Donato

I palloni in attacco per la formazione di serie C maschile passeranno ancora dalle mani di Marco Grimaldi e Claudio Donato

MESSINA – Prosegue l’avvicinamento al massimo campionato regionale di serie C della formazione cittadina maschile della Team Volley Messina. I palleggiatori sono stati entrambi riconfermati, da una parte il più esperto Marco Grimaldi, classe 1992, e dall’altra il più giovane, in pieno stile della società biancorossa, Claudio Donato, classe 2005.

Queste le parole di Marco Grimaldi: “Sono contento di essere ancora qui per il secondo anno, è cambiato lo staff ma il gruppo è sempre lo stesso con tanti ragazzi che si aggiungono e possono portarci a migliorare. Siamo un gruppo coeso, lavoriamo molto e la nostra identità di squadre crescerà durante l’anno. L’obiettivo è diventare sempre più squadra, il campionato sarà difficile ma dobbiamo migliorare e far crescere i giovani. A livello personale spero di poter dare il massimo”.

Così invece Claudio Donato: “Sono stato riconfermato e sono contento, con questa società mi sono sempre trovato bene e mi piace come trattano i giovani. Per la nuova stagione gli obiettivi sono gli stessi, salvarsi ma provare a migliorare di più tecnicamente e fare un ulteriore salto di qualità per arrivare ad un livello superiore e migliorare la posizione in classifica finale. Quest’anno vorrei fare qualcosa in più in prima persona facendo più esperienza in campo”.

