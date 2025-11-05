La Team Volley Messina sfila con le maglie della Nazionale

Un evento targato Erreà, a cui sono invitate tutte le società del territorio, sabato 8 novembre alle ore 17:30 alla Juvara. Gadget e coupon per i partecipanti

MESSINA – “Sport & Style – Erreà Experience” sarà una festa all’insegna dell’eleganza oltre che un modo per celebrare la Nazionale Italiana di volley. L’evento dell’8 novembre organizzato alla palestra Juvara dalla Team Volley Messina ed Erreà, in collaborazione con “I Like Sport”, vedrà lo sponsor tecnico della ItalVolley presentare le nuove collezioni che saranno utilizzate dai campioni del mondo della pallavolo.

Un pomeriggio, dalle ore 17:30 alle 19:30, dedicato ad atleti, famiglia dirigenti non solo della società biancorossa ma aperto a tutte le società del territorio che sono invitate per l’occasione. Gli atleti della Team Volley Messina sfileranno indossando le maglie della nazionale e non solo e per tutti i presenti ci saranno gadget e coupon da utilizzare presso il punto vendita “I Like Sport”.

Il programma “Sport & Style – Erreà Experience”

Ore 17:30 Accoglienza

ore 17:45 Apertura dell’evento e saluti iniziali

ore 18:00 Presentazione Erreà

ore 18:30 Sfilata delle squadre della Team Volley Messina

ore 19:00 Conclusione, ringraziamenti, distribuzione gadget e coupon

ore 19:15 Momento finale con rinfresco