La Top Spin Messina a Carrara per tenere vive le speranze scudetto - Tempostretto

La sfida di andata è stata vinta dai toscani 4-2 a Villa Dante. Domenica alle 17 i messinesi devono replicare con un successo

MESSINA – Servirà l’impresa alla Top Spin Messina WatchesTogether per continuare a sognare la conferma del tricolore ottenuto lo scorso anno proprio a Carrara. Dopo aver ceduto per 2-4 nel match d’andata a Villa Dante la finale playoff scudetto si sposta al Palasport di Avenza per il ritorno contro l’Apuania Carrara. Servirà l’impresa perché in Italia i toscani sono imbattuti in stagione e la Top Spin Messina in tutti i precedenti recenti ci ha sempre perso.

Appuntamento domenica 14 maggio con inizio alle ore 17 e in diretta streaming sul canale Youtube della FITeT. Mancato di un soffio il pari a Villa Dante davanti ai propri tifosi lo scorso 1 maggio, la strada si è fatta in salita per la compagine del presidente Giuseppe Quartuccio, campione d’Italia in carica, chiamata adesso ad andare a caccia di una vittoria (con qualsiasi punteggio) fuori casa per riequilibrare la situazione e portare la serie allo spareggio da disputarsi ancora in Toscana. Gli altri risultati assegnerebbero il tricolore ai rivali già al termine di gara2.

La presentazione della sfida

Per l’ennesimo incrocio stagionale con l’Apuania Carrara tra tutte le competizioni (campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Europe Cup), il tecnico Wang Hong Liang si affiderà al portoghese João Monteiro e agli italiani Leonardo Mutti, Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso. Per Monteiro, che all’andata aveva siglato i due punti per i suoi, sarà l’ultima apparizione in assoluto con la maglia della Top Spin dopo quattro anni densi di importanti successi e straordinarie emozioni. Nel roster dei toscani guidati da Claudio Volpi, imbattuti nel loro percorso tra regular season e playoff, figurano invece i croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli “azzurri” Mihai Bobocica e Andrea Puppo.

Quartuccio: “Non avremo margini di errore”

Con testa e cuore per tentare il tutto per tutto. Il presidente Giuseppe Quartuccio sottolinea in vista del match di ritorno: “Andiamo a Carrara a giocarci le nostre carte. Il risultato della partita d’andata rende la strada in salita, eravamo sicuramente in grado di strappare un pareggio per come si era messo l’incontro ma ci ha girato male. I ragazzi daranno tutto quello che hanno per portare Carrara alla bella, siamo però consapevoli che non ci saranno margini di errore. Comunque vada voglio rivolgere un plauso agli atleti, allo staff tecnico e ai nostri tifosi che hanno creato a Villa Dante un ambiente caldissimo“.

