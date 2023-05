La Top Spin Messina perde l'andata della finale scudetto - Tempostretto

Uno splendido Joao Monteiro, all'ultima in maglia Top Spin in casa, regala due punti e la speranza di agguantare il pareggio che sfuma. Per Messina ora è obbligatorio vincere a Carrara

MESSINA – Inizia con una sconfitta in casa per la Top Spin Messina Watches Together la finale scudetto che assegna il tricolore in Serie A1. La formazione peloritana va sotto per due incontri a zero e poi 1-3, ha la possibilità con la sfida finale di strappare un pareggio comunque utile ma cede per 2-4. Un risultato, il pareggio, che sarebbe stato positivo visto come si era messa la sfida e soprattutto visti i precedenti che avevano visto in stagione la Top Spin sempre perdente, ma la maledizione non termina.

Fallisce sul più bello Leonardo Mutti che ha giocato l’ultimo match per Messina che ora per confermare il titolo di campione italiano conquistato lo scorso anno dovrà battere Carrara in Toscana due volte. La prima il 14 maggio, quando anche un pari permetterebbe all’Apuania di festeggiare lo scudetto, e poi la seconda sempre in casa di Carrara il 21 maggio nel match di spareggio, e anche lì visto il miglior piazzamento nella stagione regolare anche un pari consegnerebbe il titolo ai toscani.

Sostenuti da un calorosissimo pubblico che ha riempito la palestra di Villa Dante i fratelli Mutti, Matteo e Leonardo, non sono riusciti a giocarsi al meglio le loro carte contro la coppia croata schierata da Carrara. Il punto di Monteiro contro Bobocica lasciava aperta la possibilità di vincere il match per Messina, ma il successivo tracollo di Matteo Mutti, solo nove punti conquistati, contro Pucar rendeva impossibile a quel punto la vittoria di Messina.

Carrara aveva dunque due possibilità di vincerla, la prima veniva cancellata da una prestazione superlativa di Joao Monteiro, il portoghese per la prima volta in stagione superava Andrej Gacina. Anche negli altri scontri tra loro c’era stato equilibrio ma stavolta il mancino in forza alla Top Spin piegava il suo avversario in quattro set. Motivazioni in più per Monteiro ci sono state visto che a fine match è stato annunciato che è stata l’ultima sua presenza in maglia Top Spin in riva allo Stretto, saluto quasi commovente tra lui e il pubblico, ma giocherà ancora al ritorno e poi le strade del pongista e della Top Spin Messina si separeranno.

A chiudere la contesa la rivincita della finale del campionato italiano assoluto, già sfiorata in Supercoppa, che vedeva opposti Leonardo Mutti e Mihai Bobocica si risolveva a favore del destrorso, Mutti sprecava un vantaggio importante. Il carrarese vendicava la sconfitta per il titolo italiano e soprattutto mette una seria ipoteca sullo scudetto dell’Apuania.

Top Spin Messina – Apuania Carrara 2-4

Nel match d’apertura Matteo Mutti andava subito in svantaggio contro Andrej Gacina, sotto 1-6 riusciva a rimontare sino al 7-7 ma poi il croato andava a vincere il primo set. Nel secondo Mutti resta in scia fino al 4-6, poi altro allungo vincente di Gacina per il 5-11. Nel terzo Mutti scappava 3-0, ma subiva il ritorno di Gacina che sorpassava sul 4-7 e poi gestiva fino al 7-11 finale.

Non andava meglio al fratello Leonardo Mutti nella sfida che lo vedeva opposto a Tomislav Pucar. Mutti sale 2-0, poi regna l’equilibrio nel primo parziale fino al 7-7, segue la chiusura di Pucar. Nel secondo il croato prende subito margine 1-5, Mutti rientra sino al 4-6 ma ancora una volta paga l’accelerazione finale dell’avversario che chiude 5-11. Terzo set ancora più netto, sei punti aprono il parziale per Pucar che poi allunga in modo deciso sull’1-9 e chiude senza problemi per 4-11.

Scende in campo Joao Monteiro contro Bobocica e cambia la musica per Messina. Primo set dominato, dopo la partenza sprint del portoghese 6-1 gestisce nel finale chiudendo al terzo dei cinque set point a disposizione. Altra buona partenza nel secondo (5-2) ma stavolta Bobocica ribalta la situazione sul 5-7. Nel finale di parziale Bobocina chiude col minimo margine 9-11. Nel terzo tocca al carrarese andare avanti 1-4 ma subire il sorpasso dell’avversario sul 6-4. Il messinese allunga poi 9-7 e chiude per 11-8. Nel quarto equilibrio con Monteiro che sul 7-6 viene fermato dal time out ospite, ottima chiamata di coach Volpi perché al rientro Bobocica trova quattro punti consecutivi che valgono tre set point. I primi due vengono annullati con scambi serrati, ma il terzo va in favore di Bobocica che trascina la sfida al quinto. Nel parziale decisivo Monteiro parte avanti 3-0 e mantiene il margine fino al 7-4 e si conquista due match point sul 10-8, li annulla Bobocica come ne annulla altri tre ai vantaggi, ma sul 13-12 arriva l’errore che riapre la contesa.

Il pubblico che torna a crederci non riesce ad Matteo Mutti che contro Pucar dimostra di essere completamente in giornata no, in tuto raccoglie 9 punti in tre set ceduti nettamente. Sconfitta per 3-11 4-11 2-11.

Torna in campo Mointeiro dopo i cinque set contro Bobocica, tra l’altro con pochissimo tempo a disposizione per riposarsi, e trova un’altra vittoria capolavoro contro Andrej Gacina, probabilmente il pongista più forte di questa serie A1. Due parziali giocati completamente all’attacco asfissiando il croato e vincendo per 11-4 entrambi. Dopo tanta intensità cala nel terzo, che Gacina senza tanti complimenti conquista per 3-11, ma nel quarto i due si fronteggiano alla pari, ma Monteiro questa sera si dimostra superiore e chiude per 11-8.

Messina ancora viva e, se non era potuto succedere nel match di qualche settimana fa in Supercoppa Italiana, a Villa Dante va in scena la rivincita della finale dei campionati italiani assoluti tra Leonardo Mutti e Mihai Bobocica, lì al meglio delle sette partite vinse il pongista della Top Spin Messina. Nei primi tre set la partita è molto equilibrata, Mutti in realtà sembra aver ritrovato il suo gioco molto più estroverso di Mihai Bobocica che però riesce a resistere alle vampate del mancino conquistando il primo set. Non il secondo che Mutti vince ai vantaggi e poi nel terzo parziale dilaga scappando 9-3. Bobocica riesce a ridurre poco a poco lo svantaggio, coach Liang sul 9-7 si gioca anche la carta del time out ma è inutile. Il parziale va ai vantaggi e qui Bobocica annulla un paio di set point a Mutti prima di conquistare il set. Il crollo nervoso poi nel quarto parziale è evidente, regala la vittoria a Bobocica e il primo round a Carrara.

Tabellino

Matteo Mutti – Andrej Gacina 0-3 (7-11 5-11 7-11)

Leonardo Mutti – Tomislav Pucar 0-3 (7-11 5-11 4-11)

Joao Monteiro – Mihai Bobocica 3-2 (11-7 9-11 11-8 9-11 14-12)

Matteo Mutti – Tomislav Pucar 0-3 (3-11 4-11 2-11)

Joao Monteiro – Andrej Gacina 3-1 (11-4 11-4 3-11 11-8)

Leonardo Mutti – Mihai Bobocica 1-3 (9-11 12-10 12-14 6-11)