La Top Spin Messina a Servigliano per la prima del girone di ritorno

Il primo appuntamento del 2025 vedrò di fronte la Virtus Servigliano e la Top Spin Messina sabato pomeriggio

Scatta il girone di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo e primo importante appuntamento in calendario nel 2025 per la Top Spin Messina WatchesTogether. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena sabato 11 gennaio a Servigliano (FM), inizio alle ore 17. La sfida in terra marchigiana, arbitrata da Carlo Bronzi, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della FITeT. I ragazzi allenati da coach Wang Hong Liang, con Marcello Puglisi ad affiancarlo in panchina, a caccia della prima affermazione stagionale e vogliosi di riscatto dopo il ko rimediato all’andata a Villa Dante, si trovano al sesto posto in classifica a quota 4 punti, bottino frutto di quattro pareggi raccolti in sette turni, essendo reduci da due palpitanti 3-3 consecutivi tra le mura amiche contro Norbello e Marcozzi.

La Virtus Servigliano è invece quinta, con 6 punti, avendo collezionato tre successi (l’ultimo per 4-0 contro Il Circolo Prato 2010 lo scorso 21 dicembre) e quattro sconfitte nel suo ruolino di marcia. Nel roster spicca il giovanissimo Danilo Faso, atleta palermitano cresciuto proprio nella Top Spin Messina, dato in prestito al club marchigiano. Il talento classe 2010, tra i più forti in circolazione, ha recentemente conquistato ai Campionati del Mondo Giovanili di Helsingborg in Svezia una storica medaglia d’argento nel doppio maschile Under 15 col colombiano Emanuel Otalvaro e il bronzo a squadre. Sono stati inoltre impiegati in campionato, sin qui, l’ungherese Adam Szudi, il bielorusso Aleksandr Khanin, il giapponese Ryuusei Kawakami e Nicolò Pierpaoli.

Quello di Servigliano sarà il primo di tre impegni ravvicinati per la Top Spin Messina WatchesTogether. Il quintetto formato da Vladislav Ursu, Niagol Stoyanov, Humberto Manhani Jr., Antonino Amato e Tommaso Giovannetti è atteso da un vero tour de force. Mercoledì 15, alle 17.30, la sfida del Palasport di Avenza che metterà in palio la Supercoppa contro i campioni d’Italia dell’Apuania Carrara. Un appuntamento che ha fatto slittare a domenica 19 (ore 14.30) il match valido per la 2^ giornata di ritorno, con la Top Spin Messina WatchesTogether che riceverà la visita de Il Circolo Prato 2010 nell’impianto di casa davanti al proprio pubblico.

Il programma della 1^ giornata di ritorno di Serie A1:

Il Circolo Prato 2010-Alfa Food Bagnolese 10/1 ore 20

Tennistavolo Sassari-Tennistavolo Norbello 11/1 ore 16

Virtus Servigliano-Top Spin Messina WatchesTogether 11/1 ore 17

Apuania Carrara-Marcozzi 11/1 ore 18.30

Classifica: Apuania Carrara 12 punti; Marcozzi Cagliari 11; Tennistavolo Sassari 9; Alfa Food Bagnolese 7; Virtus Servigliano 6; Top Spin Messina WatchesTogether, Tennistavolo Norbello 4; Il Circolo Prato 2010 3.