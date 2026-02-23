La Top Spin Messina al terzo posto, Quartuccio: “Ora più tranquilli in classifica”

Cinque punti su sei ottenuti in questo weekend per la squadra peloritana dopo la vittoria sofferta contro Servigliano e il successo netto sulla Bagnolese

MESSINA – Netto successo della Top Spin Messina WatchesTogether che a Villa Dante stende per 3-0 l’Alfa Food Bagnolese, seconda forza del torneo, regalandosi un pomeriggio perfetto. All’indomani della sofferta vittoria maturata contro la Virtus Servigliano, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio e del coach Marco Faso è tornata in campo conquistando l’intera posta grazie ad una prova di assoluto livello. Tre punti di capitale importanza in chiave playoff, con i sigilli di Danilo Faso, Humberto Manhani Jr. e Frane Tomislav Kojić.

La Top Spin Messina WatchesTogether balza al terzo posto in classifica in coabitazione con il Muravera a quota 20 e al termine di una due giorni esaltante mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff scudetto. Queste le parole del presidente Giorgio Quartuccio dopo i cinque punti in due giorni: “Dopo queste due partite abbiamo una tranquillità notevole in più, abbiamo ricacciato indietro Cagliari e possiamo giocare meglio le prossime partite per arrivare ai playoff. La partita contro Servigliano è stata stressante, abbiamo rischiato di perderla 3-1, Danilo Faso ci ha tenuto in vita e Mahnani ha fatto un capolavoro contro Pinto vincendo 14-12 al quinto. Contro la Bagnolese invece ci è girato tutto bene, abbiamo concesso solo un set in tre partita, una grandissima partita. Kojic lo stiamo gestendo perché è reduce da un infortunio, ci mancava Ursu, la nostra punta di diamante, impegnato in un torneo internazionale e anche Stoyanov. Al completo nei playoff potremmo toglierci tante soddisfazioni”.

Top Spin Messina – Bagnolese 3-0

La gara, valida per la quarta giornata di ritorno di Serie A1, con la direzione arbitrale di Massimo Napoli di Catania, ha preso subito una piega ben precisa. Secco 3-0 in apertura di Danilo Faso contro l’ex Tommaso Giovannetti (l’altro applaudito ex, Jordy Piccolin, è rimasto in panchina), valso alla Top Spin il primo mattoncino. Il palermitano è apparso incontenibile (7-3) sin dall’avvio, aggiudicandosi il set iniziale per 11-6. Il secondo parziale è stato quello più combattuto. Punto a punto fino all’8-8, poi Faso si è guadagnato due set-point (10-8) senza riuscire a concretizzarli. Svanita anche l’ulteriore chance sull’11-10, il quindicenne si è imposto al quarto set-point per 13-11. Faso ha quindi dominato la terza frazione prendendo il largo (7-2) e chiudendo 11-6, al terzo match-point, per la gioia dei tifosi.

Conferme da Humberto Manhani Jr. che, già autore del punto decisivo contro Servigliano, ha superato Mihai Bobocica per 3-1. Primo set favorevole al giocatore in forza ai mantovani, nonostante Manhani Jr. si fosse trovato avanti per 8-6 e 9-8, prima di cedere per 9-11. Secondo parziale ricco di capovolgimenti: da 5-3 per Manhani Jr. a 5-6 e poi di nuovo 7-6 per l’italo-brasiliano. Sul 9-9 è stato il padrone di casa ad accelerare, conquistando un set-point prontamente trasformato grazie alla conclusione a rete di Bobocica. Nel terzo set, interpretando al meglio la gara, Manhani Jr. ha subito dilagato (7-1), firmando l’11-4. Al quarto Bobocica si è portato sul 10-8, ma su entrambi i set-point è andato a vuoto, spedendo fuori nello scambio e successivamente a rete. Sul match-point (11-10), invece, l’atleta della Top Spin non ha fallito, festeggiando braccia al cielo il punto finale.

Frane Tomislav Kojić, opposto all’iberico Rafael De Las Heras Plaza, ha completato l’opera. Il croato è partito forte (4-0), proseguendo in maniera convincente (10-3), per chiudere 11-6 il primo set. Pure nel secondo parziale Kojić ha fatto valere le sue doti, staccandosi dopo l’equilibrio iniziale da 2-3 a 8-3, fino ad imporsi 11-4. Nella terza frazione, il croato è andato avanti 8-4 e dopo l’8-7 ha chiamato il time-out, ripartendo al meglio. Con tre punti consecutivi Kojić si è dunque preso la sfida, decretando il 3-0 conclusivo.

Tabellino, risultati e classifica Serie A1

Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese 3-0

Danilo Faso-Tommaso Giovannetti 3-0 (11-6, 13-11, 11-6)

Humberto Manhani Jr.-Mihai Bobocica 3-1 (9-11, 11-9, 11-4, 12-10)

Frane Tomislav Kojić-Rafael De Las Heras Plaza 3-0 (11-6, 11-4, 11-7)

I risultati della 4^ giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Virtus Servigliano 3-1

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Santa Tecla Nulvi 3-1

Apuania Carrara-Tennistavolo Sassari 1-3

Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese 3-0

Classifica: Tennistavolo Sassari 28 punti; Alfa Food Bagnolese 25; Top Spin Messina WatchesTogether, Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 20; Marcozzi 14; Apuania Carrara, Virtus Servigliano 10; Santa Tecla Nulvi 5.