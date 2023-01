La Top Spin Messina alla final four di Coppa Italia - Tempostretto

Al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” la Top Spin sfiderà Norbello in semifinale sabato. Domenica l'eventuale finale contro Carrara o Genova

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a scendere in campo al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” di Castel Goffredo (MN) per la Final Four di Coppa Italia che metterà in palio nel week-end il primo trofeo della stagione sia in ambito maschile che femminile. Parteciperanno alla manifestazione organizzata dalla FITeT con la collaborazione del TT Castel Goffredo, in programma domani (sabato 28) e domenica 29 gennaio, le prime quattro squadre classificate al termine del girone d’andata di Serie A1.

Il programma delle final four

Tra gli uomini, la Top Spin Messina WatchesTogether del presidente Giuseppe Quartuccio, seconda al giro di boa, affronterà domani Norbello, terza forza del campionato. Il match è fissato alle ore 18, in contemporanea con l’altra semifinale prevista tra l’Apuania Carrara capolista in graduatoria e il Tennistavolo Genova Cervino. I liguri sono subentrati a GG Teamwear Sant’Espedito Napoli e Marcozzi Cagliari, quarta e quinta, che hanno rinunciato. Le finali maschili per il 1°/2° posto e per il 3°/4° posto avranno luogo domenica alle ore 13. Si giocherà, da regolamento, con la “formula olimpica” (un doppio iniziale e quattro singolari). L’incontro terminerà appena una delle squadre avrà totalizzato tre punti. Le partite si disputeranno al meglio dei 3 sets su 5. Il quinto set sarà sulla distanza dei sei punti, con “sudden death” sull’eventuale 5-5. Ciascun atleta non potrà scendere in campo per più di due volte.

I convocati della Top Spin Messina

Il tecnico Wang Hong Liang, assistito da Marcello Puglisi, potrà contare in terra lombarda sul quartetto formato dal portoghese João Monteiro e dai tre “azzurri” del gruppo, Matteo e Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso. Norbello, avversaria in semifinale, ha nel suo roster l’argentino Gaston Alto, lo spagnolo Javier Benito Rodriguez, il portoghese Diogo Miguel Ferreira De Carvalho, Marco Antonio Cappuccio e il russo Sergei Mokropolov nelle vesti di allenatore-giocatore.

L’albo d’oro della Coppa Italia

Nella sua storia la Top Spin ha provato la gioia di sollevare la Coppa Italia in due edizioni, sempre a Terni, nel 2019 con Amato, Piccolin, Rech Daldosso e Seretti e nel 2020 schierando Monteiro, Amato, Piccolin e Rech Daldosso. In altre due occasioni (2021 e 2022) è stata finalista. L’Apuania Carrara, detentrice del trofeo, è in vetta all’albo d’oro con tre successi. Tutte le sfide della Final Four della Coppa Italia 2023 a Castel Goffredo saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.