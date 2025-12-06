La Top Spin Messina fa visita all’Apuania Carrara

Sabato pomeriggio peloritani impegnati al Palasport di Avenza per la sesta giornata in Serie A1, di fronte gli storici rivali toscani che non brillano più

La Top Spin Messina WatchesTogether viaggia alla volta della Toscana. Nella sesta giornata di Serie A1 maschile di tennistavolo la formazione del presidente Giorgio Quartuccio è attesa dalla delicata gara in trasferta sul campo dell’Apuania Carrara. Match in programma oggi, sabato 6 dicembre, al Palasport di Avenza, con inizio alle ore 18:30, sotto la direzione arbitrale affidata a Michele Guerra.

I ragazzi, guidati in panchina da Marco Faso, si presenteranno al penultimo appuntamento del girone d’andata occupando il terzo posto in classifica con 11 punti, a tre lunghezze dalla coppia di testa Sassari-Bagnolese, che si affronteranno nello scontro diretto al vertice. Quattro vittorie e una sola battuta d’arresto nel ruolino di marcia della squadra composta dal moldavo Vladislav Ursu, dal croato Frane Tomislav Kojić, dall’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. e da Danilo Faso, assoluto trascinatore dell’Italia Under 15 alla conquista della storica medaglia d’argento nei recenti Campionati Mondiali Giovanili di Cluj-Napoca, Niagol Stoyanov e Antonino Amato.

L’avversario Apuania Carrara

L’Apuania Carrara, storica rivale della Top Spin nelle ultime stagioni, in questo avvio di campionato ha collezionato una sola vittoria, nel turno inaugurale contro il Santa Tecla Nulvi, e quattro sconfitte. Nel roster figurano l’ex Matteo Mutti (attuale numero 5 del ranking nazionale individuale), in riva allo Stretto per tre anni e tra i protagonisti dello scudetto del 2022, Francisco Sanchi, il franco-senegalese Ibrahima Diaw e gli svedesi Vitktor Brodd e Jon Sebastian Persson. Il precedente più recente è relativo alla semifinale playoff disputata lo scorso aprile, quando il 3-3 a Carrara, dopo il successo casalingo per 4-1 dell’andata, consentì alla Top Spin di staccare il pass per la finale scudetto. (Messina, 5 dicembre 2025)

Il programma della 6ª giornata

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Virtus Servigliano 3-1

Marcozzi-Santa Tecla Nulvi 3-2

Tennistavolo Sassari-Alfa Food Bagnolese 6/12 ore 16

Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether 6/12 ore 18.30

Anticipo della 7ª giornata: Santa Tecla Nulvi-Virtus Servigliano 2-3

Classifica serie A1

Alfa Food Bagnolese, Tennistavolo Sassari 14 punti; Top Spin Messina WatchesTogether, Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 11; Virtus Servigliano 5, Marcozzi; Apuania Carrara, Santa Tecla Nulvi 3