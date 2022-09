Champions League. La Top Spin Messina sconfitta in rimonta dall'Hb Ostrov - Tempostretto

Nel secondo match di questa prima fase in Champions League la squadra peloritana cede il passo ai padroni di casa al quinto set del match decisivo: sconfitto Leonardo Mutti. La Top Spin Messina, con questo risultato, retrocede in Europe Cup

Una grandissima prova contro i padroni di casa e favoriti del girone non è bastata alla Top Spin Messina. Nella seconda giornata del gruppo A della prima fase di Champions League di tennistavolo maschile, a Havlíčkův Brod, in Repubblica Ceca, dopo oltre 3 ore di gioco la squadra guidata da Wang Hong Liang è stata superata all’ultimo respiro per 2-3 dall’HB Ostrov z.s., formazione che con due vittorie su due si è così guadagnata matematicamente la qualificazione alla seconda fase della competizione, alla quale accedeva da regolamento soltanto la prima classificata.

Applausi per la Top Spin, in campo con un trio tutto italiano e capace di lottare ribattendo colpo su colpo anche al cospetto dei forti cechi dopo l’affermazione all’esordio sul Gdcs Juncal. Il club del presidente Quartuccio proseguirà il suo percorso sul palcoscenico continentale in Europe Cup.

Oggi, sabato 10 settembre, alle ore 14, è in programma il terzo e conclusivo match del gruppo A contro gli spagnoli dell’Asisa Borges Vall, reduci dal 3-1 sul Gdcs Juncal, gara sempre in diretta streaming sul sito Ettu.tv.

Le cronache delle sfide

In apertura un’altra straordinaria performance di Matteo Mutti, che ha battuto 3-2 Tomas Tregler al termine di una gara bellissima e ricca di capovolgimenti. Nel primo parziale l’atleta della Top Spin è partito meglio (4-2), ma poi ha dovuto annullare un set-point al rivale sul 9-10. Fallita la chance a sua disposizione (11-10), ha ceduto 11-13. Anche la seconda frazione si è chiusa ai vantaggi. Mutti ha sbarrato la strada a Tregler sia sul 9-10 che sull’11-10, spuntandola per 13-11. Dopo essersi guadagnato un buon margine (7-4), Mutti ha quindi conquistato con una certa autorità il terzo set (11-6). Sul 9-8 del quarto il mantovano si è visto rimontare da Tregler che, sfruttando la seconda opportunità, ha prevalso 12-10, rimandando il verdetto alla “bella” sulla distanza di 6 punti. Sul 5-3 e ad un soffio dal traguardo Mutti è stato ripreso sul 5-5 e si è giocato tutto all’ultimo punto, centrando un’incredibile vittoria.

Terminata al quinto set anche la sfida tra Leonardo Mutti e Pavel Sirucek, vinta per 3-2 dal ceco, numero 1 dei suoi, nonostante la splendida prestazione del giocatore della Top Spin. Dopo l’ottimo avvio di Mutti (4-1), è stato il pongista di casa a staccarsi balzando dal 6-6 all’11-6. La reazione di Leonardo è stata immediata e nel secondo parziale, sul 9-9, si è costruito la prima occasione utile, passando alla seconda per 12-10. Molto equilibrata anche la terza frazione, con Mutti che sul 9-9 ha piazzato i due punti fondamentali per la conquista del set. Sirucek ha però pareggiato il discorso prevalendo per 11-7 al quarto set e successivamente alla “bella” è riuscito ad imporsi per 6-1.

Un superbo Marco Rech Daldosso ha riportato avanti la Top Spin battendo con un secco 3-0 Michal Obeslo. Partenza sprint (5-1) del bresciano che ha sempre condotto saldamente chiudendo il primo parziale 11-8 al terzo set-point. Più complesso il percorso nel secondo, in cui sul 9-5 Rech ha visto riavvicinarsi il rivale fino al 9-8. Dopo il time-out chiamato dalla panchina è andato sul 10-8 e svaniti i primi due set-point ha potuto comunque liberare la sua gioia per il 13-11. Strada spianata e successo ottenuto in virtù di una terza frazione (11-6) senza grossi patemi.

Con la Top Spin avanti per 2-1, lunga ed appassionante battaglia tra Matteo Mutti e Pavel Sirucek. L’antipasto nel primo set, quando Mutti ha raggiunto Sirucek da 8-10 a 10-10 e nel proseguo ha neutralizzato altri due set-point all’avversario, imponendosi invece al terzo in proprio favore. La replica del giocatore ceco nel secondo parziale, in cui si è staccato dal 5-5 e ha centrato l’11-8. Grosso rammarico per Mutti nel terzo: da 10-9 a 10-12. L’atleta della Top Spin ha però steso Sirucek 11-6 nel quarto, prolungando la sfida. La “bella” è andata al padrone di casa per 6-2, rendendo necessaria la disputa dell’ultimo singolare.

Il match decisivo perso in rimonta

Ad affrontarsi Leonardo Mutti e Tomas Tregler, con un altro epilogo amaro al quinto set. Pur rimontato da 7-4 a 8-8, Mutti ha fatto suo il primo set con tre punti consecutivi. Il ceco ha risposto con l’11-8 del secondo parziale, involandosi dopo aver spezzato l’equilibrio sul 7-7. Un coriaceo Mutti ha dunque rimesso la freccia disinnescando due set-point a Tregler (8-10) e esultando al 12-10. L’atleta dell’HB Ostrov z.s. ha poi conquistato la quarta frazione per 11-7 e, nella decisiva “bella”, ha collezionato il 6-2 valso la vittoria per 3-2 e la qualificazione alla sua squadra. Impresa sfiorata per la Top Spin Messina EuCI.

Top Spin Messina Euci – Hb Ostrov z.s. 2-3

Matteo Mutti – Tomas Tregler 3-2 (11-13, 13-11, 11-6, 10-12, 6-5)

Leonardo Mutti – Pavel Sirucek 2-3 (6-11, 12-10, 11-9, 7-11, 1-6)

Marco Rech Daldosso – Michal Obeslo 3-0 (11-8, 13-11, 11-6)

Matteo Mutti – Pavel Sirucek 2-3 (16-14, 8-11, 10-12, 11-6, 2-6)

Leonardo Mutti – Tomas Tregler 2-3 (11-8, 8-11, 12-10, 7-11, 2-6)

Articoli correlati