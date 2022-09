La Top Spin Messina si assicura le prestazioni di Jakub Dyjas - Tempostretto

Attaccante destro, classe 1995 più volte campione polacco, ha conquistato medaglie in singolo e doppio agli Europei

MESSINA – La Top Spin Messina è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Jakub Dyjas per la stagione sportiva 2022/2023. Attaccante destro di grandi qualità, nato a Koszalin, in Polonia, il 9 ottobre 1995, è attualmente il n. 75 del ranking Ittf, con la miglior posizione in classifica rappresentata dal 36esimo posto del novembre 2016. Proprio in quell’anno Dyjas ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo ai Campionati Europei svolti a Budapest. Nella massima manifestazione continentale ha inoltre centrato due argenti nel doppio, nel 2016 e nel 2021.

Si è inoltre laureato per tre volte campione di Polonia, nel 2018, 2020 e 2022. Al suo attivo anche la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Tra le più importanti vittorie conseguite in carriera figurano quelle ottenute battendo avversari del calibro di Ovtcharov, Harimoto e Fang Bo. Recentemente, a Danzica, ad inizio settembre, ha trionfato nel Top 16 torneo Lotto Superliga. A livello di club ha giocato in Germania con le maglie di Ttc Schwalbe Bergneustadt, Ttc Fortuna Passau e Ttf Liebherr Ochsenhausen e in Polonia con il Ks Dekorglass Dzialdowo.

Jakub Dyjas raggiunge alla Top Spin Messina il connazionale Robert Floras, il cui ingaggio era già stato perfezionato in precedenza. Si tratta di un innesto di assoluto spessore operato dalla società del presidente Quartuccio che amplia ulteriormente il proprio organico in vista del campionato di Serie A1 con inizio previsto nel mese di ottobre.