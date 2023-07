La tragica morte del giovane Carlo, il cordoglio e la vicinanza di UniMe alla famiglia - Tempostretto

Era specializzando di Medicina in Otorinolaringoiatria al Policlinico. Diversi i punti ancora da chiarire sulla dinamica del sinistro.

MESSINA – “Profondo cordoglio” e “vicinanza di tutta la comunità accademica alla famiglia per la scomparsa di Carlo Trovato, specializzando di Medicina in Otorinolaringoiatria al Policlinico universitario” di Messina è stata espressa dal rettore dell’Università peloritana, Salvatore Cuzzocrea. Il giovane ha perso la vita a 26 anni ieri sera in seguito ad un incidente stradale a Giampilieri Marina, lungo la Statale 114. Era a bordo della sua moto Ducati Multistrada quando, per cause in corso di accertamento e con diversi punti ancora da chiarire, si è schiantato su un’auto, una Fiat Panda, alla cui guida vi era un uomo di 72 anni. L’uomosarà iscritto nel registro degli indagati (si tratta di un atto dovuto). Il 26enne indossava il casco ed è stato sbalzato a 30 metri di distanza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. La speranza dei colleghi del Policlinico, dove è stato trasportato, di strapparlo alla morte, è durata due ore: dalle 19 alle 21, quando è giunta la notizia del decesso che ha fatto sprofondare nello sconforto i familiari, che vivono a Catania, la città di Carlo, e gli amici.