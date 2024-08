Una ripresa prima della fase clou della manifestazione

MESSINA – Il momento è speciale. Come è speciale la “girata”. Momento unico, ieri e sempre, della Vara. Nel video dell’edizione 2024, i tiratori della seconda colonna di corte si preparano, posizionandosi oltre la Vara, in via Garibaldi. Gradualmente, poi, procedono lungo via Primo Settembre, accanto alla colonna che è già pronta per la “giirata”. Ancora una volta la sifda è vinta.

