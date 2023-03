La vertenza dei medici e degli infermieri del Policlinico sbarca in Commissione all'Ars - Tempostretto

Il presidente Laccoto convocherà una seduta per il prossimo 28 marzo alla presenza dell'assessore regionale Volo, del commissario e del direttore sanitario dell'ospedale

MESSINA – La situazione dei medici Ep del Policlinico “G. Martino” di Messina e la carenza di personale sanitario e infermieristico allo stesso Policlinico saranno argomenti centrali della riunione della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale che verrà convocata dal presidente Giuseppe Laccoto per martedì prossimo, 28 marzo. Alla riunione della Commissione Salute saranno invitati ad intervenire l’assessore regionale Giovanna Volo, il commissario straordinario e il direttore sanitario del Policlinico, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. “La Commissione – dichiara Laccoto – intende svolgere un ruolo importante di indirizzo per contribuire a fare chiarezza e risolvere queste due tematiche. Stiamo lavorando per attuare un confronto aperto insieme al Governo regionale nel tentativo di dare soluzione ad una questione annosa, quale quella dei sanitari di categoria Ep che hanno finora occupato posizioni di grande importanza strategica e garantito prestazioni mediche assistenziali di elevato profilo professionale.

Allo stesso modo, ormai da tempo – aggiunge Laccoto – stiamo affrontando in VI Commissione i problemi legati alle gravi carenze di organico che riguardano tutti i presidi ospedalieri messinesi e siciliani. Tratteremo anche la vertenza degli infermieri del Policlinico di Messina e, di concerto con il Governo Regionale, studieremo le soluzioni da adottare. Come Commissione verificheremo tutte le condizioni possibili per rimodulare il budget da destinare al personale al fine di garantire la prosecuzione della fondamentale assistenza sanitaria e quindi di tutelare gli utenti che usufruiscono di servizi essenziali presso il Policlinico Universitario “Martino” come in tutti gli ospedali messinesi”.