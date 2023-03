Policlinico di Messina, sciopero degli infermieri. Ecco le attività sospese - Tempostretto

Vengono comunque garantite tutte le urgenze

Martedì 21 marzo, a causa dello sciopero del personale del comparto del Policlinico Gaetano Martino di Messina, che coinvolge infermieri, operatori sociosanitari e ausiliari, potranno verificarsi alcuni disagi.

Saranno sospese le attività ambulatoriali nei reparti in cui vi è stato un maggior numero di adesioni allo sciopero; in questi casi, per evitare quanto più possibile disservizi, è stata data disposizione alle unità operative di contattare gli utenti già prenotati per il 21 marzo al fine riprogrammare l’appuntamento nella prima data utile.

Sospese anche le attività di prelievo per gli utenti esterni presso il laboratorio centralizzato del padiglione F e gli interventi chirurgici programmati. Vengono comunque garantite tutte le urgenze.