La Vigor Itala ha scelto. Sarà Gaetano Smedile il nuovo allenatore - Tempostretto

Riparte dalla scelta del tecnico la nuova stagione della Vigor Itala Messina. Smedile: "Gli stranieri alzeranno il livello della C1"

MESSINA – La Vigor Itala Messina comunica che Gaetano Smedile, siederà sulla panchina bianco-blu nella prossima imminente stagione in Serie C1. Il Tecnico è già al lavoro con la dirigenza, per pianificare al meglio gli obiettivi societari. Si cercherà anche di rafforzare l’organico, programmando, al contempo, il ritiro pre-campionato che si terrà in città nella prima decade di agosto.

Il tecnico Smedile: “Con la dirigenza subito massima intesa”

“Sono molto felice di mettermi in gioco in questa nuova avventura – ha dichiarato il nuovo tecnico Smedile. Il campionato di C1 è la massima espressione regionale del calcio a 5. A maggior ragione quest’anno, il livello competitivo sarà più alto per via della possibilità di schierare liberamente gli stranieri. Con la dirigenza abbiamo da subito sposato diversi principi e ringrazio il Presidente Jimmy Foti, per aver accolto a pieno le mie idee”.

Nella scorsa stagione, proprio durante il mercato estivo, erano arrivate le conferme di Nino Boccaccio, Salvatore La Fauci, Danilo Lo Paro e Simone Foti. Sul fronte novità erano arrivati gli annunci di Giuseppe Stasi e Sergio Pannuccio. Dopo l’allenatore, adesso, si attendono le prime mosse sul fronte atleti per capire che tipo di stagione attenderà la società messinese.

