La villetta "Quasimodo" è stata ripulita - Tempostretto

La segnalazione sul degrado è stata pubblicata nei giorni scorsi. Non solo va tenuta pulita ma si potrebbero organizzare iniziative per bambini

MESSINA – Villetta “Quasimodo” è stata ripulita da Messina Servizi. Ancora una volta, dopo il degrado segnalato in questi giorni. Ma bisogna anche andare oltre la pur necessaria manutenzione ordinaria.

Non solo la villetta va tenuta pulita. Quel che immaginiamo per questo spazio sono iniziative di animazione per bambini, come quelle organizzate questa estate da Messina social City a Villa Dante e a Montepiselli, che potrebbero essere organizzate anche in inverno, viste le temperature miti della città. L’area è ideale anche per attività culturali come i concerti e letture di libri per bambini. Vi si potrebbero allestire anche attrezzature per il fitness. Naturalmente, si potrebbero installare nuovi giochi anche in altre zone della villetta