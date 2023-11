Villetta Quasimodo ancora una volta nel degrado - Tempostretto

Non ha fortuna quella che è anche conosciuta come villetta Royal. Il Comune deve fare la sua parte con iniziative che la valorizzino

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Giochi distrutti, vetri rotti, resti di cibo, topi morti … Questa è ormai la villetta Quasimodo”.

Non ha fortuna quest’area verde attrezzata in pieno centro città. Qualcuno la chiama anche Villetta Royal. Ciclicamente viene sistemata e pulita per poi tornare nel degrado come evidenziato nelle foto che ci ha inviato il segnalatore. Potrebbe e dovrebbe essere uno spazio per famiglie e bambini ma la mancanza di controlli e di iniziative di valorizzazione la assegnano a ben altri, ben poco edificanti usi.

Quel che immaginiamo per questo spazio sono iniziative di animazione per bambini come quelle organizzate questa estate da Messina social City a Villa Dante e a Montepiselli, che potrebbero essere organizzate anche in inverno, viste le temperature miti della città. L’area è ideale anche per attività culturali come i concerti e letture di libri per bambini. Vi si potrebbero allestire anche attrezzature per il fitness. Naturalmente, sistemati quelli esistenti, si potrebbero installare nuovi giochi anche in altre zone della villetta. Insomma, se il Comune facesse la sua parte, come sta facendo altrove, siamo sicuri che non riceveremmo più segnalazioni come quella che stiamo pubblicando. Vedremmo, invece, tanti bambini giocare felici facendo amicizia e tanti cittadini incontrarsi con spirito positivo.