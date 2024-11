La Viola Reggio Calabria paga caro il post derby con la Basket School Messina

Mano pesante del giudice sportivo per il parapiglia del PalaCalafiore: squalifica del campo, ammenda di migliaia di euro e tesserati inibiti o squalificati

MESSINA – Il già caldo derby dello Stretto nei quaranta minuti di gioco sul parquet non ha abbassato al sua temperatura nel post gara. Un parapiglia scoppiato in campo durante i saluti finali e una rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi con diversi “esterni” entrati in contatto con i tesserati sul campo da gioco a fine gara. Così almeno la raccontavano dall’ambiente Basket School Messina, con la Viola che replicava di aver subito insulti razzisti per giustificarsi, ma ora le decisioni del giudice sportivo sembrano confermare quanto sostenuto dagli scolari.

Sanzioni contro la Viola Reggio Calabria

Tanti i provvedimenti contro la squadra ospitante nel referto che conclude la nona giornata di campionato di Serie B Interregionale. Il primo e più pesante è la squalifica del campo per quattro gare. Punita l’invasione degli spettatori, “un numero di circa 20-30 sostenitori locali – si legge del comunicato del giudice sportivo – invadeva il terreno di gioco minacciando i tesserati avversari e impedendo il rientro negli spogliatoi: in particolare uno degli invasori colpiva con un calcio il giocatore n. 7 della società Basket School”. Oltre alla squalifica per l’invasione di campo è stata aggiunta un’ammenda di 6mila euro.

Un nervosismo che potrebbe essere stato scatenato poco prima, a quanto si può ricostruire dalle decisioni del giudice sportivo, da Domenico Porcino club manager della squadra reggina, che è stato inibito fino all’8 dicembre 2024 “per aver colpito con un pugno in pieno viso all’altezza dell’occhio ma senza causare danni un giocatore avversario”.

Il colpito a questo punto sembrerebbe Joseph Miaffo, squalificato a sua volta per una gara “per aver spinto un avversario dopo essere stato colpito dallo stesso”. Concessa l’attenuante al tesserato peloritano “avendo reagito ad un fatto ingiusto altrui”. Infine un’altra squalifica, ma per due gare, contro un altro tesserato della squadra calabrese, Nikola Ivanaj che salterà le prossime due gare “per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati non in fase di gioco determinando una successiva rissa”. Insomma il derby dello Stretto ha lasciato strascichi ben oltre il parquet, la sfida di ritorno è programmata a Messina il prossimo 26 gennaio.

