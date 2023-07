La Virtus Messina offrirà sconti ai suoi tesserati - Tempostretto

Una società che ha l'obiettivo di offrire agli amanti delle emozioni del passato il calcio vero

La Virtus Messina affronterà per il suo secondo anno di vita nel panorama calcistico dilettantistico per offrire ai messinesi, amanti delle emozioni del passato, il calcio vero, quello dei campi in terra battuta, della polvere e del fango.

Ed è per questo che la Virtus apre le porte a chi di quel calcio ha nostalgia e per far cosa gradita a chi la seguirà ed agli stessi tesserati offrirà una Card di scontistica con codice Qr da utilizzare nei punti vendita dei commercianti che aderiranno all’iniziativa.

Ovviamente, tutti i commercianti interessati a sposare questo progetto ed a proporre le proprie offerte ed i prezzi dedicati agli amici della Virtus Messina, potranno contattare la società all’indirizzo mail: asd.virtusmessina@gmail.com.

L’organigramma della Virtus Messina

Nel frattempo la Virtus sta allestendo una squadra composta da giovani con alcuni giocatori d’esperienza ed è già pronta ad affrontare la nuova stagione. Ad agosto la squadra inizierà con la preparazione atletica e tecnica agli ordini di mister Trischitta con cui verranno programmate alcune amichevoli.

Questo l’attuale organigramma della Virtus Messina:

Presidente: Gianluca Metallo

Direttore sportivo: Marco Metallo

Allenatore: Nunzio Trischitta

All. in seconda e prep.portieri: Enzo Protesti

Team Manager: Franco Ciolino

Segretario: Franklin Marino

Marketing ed accompagnatore: Andrea Tripodo