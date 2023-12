Laboratorio di cinema del liceo Archimede di Messina premiato al Festival "Le vie dei corti" - Tempostretto

Il premio per la migliore attrice é andato a Clarissa Aloisio, protagonista del film "Il Bosco delle Lepri", saggio finale del corso

Grande successo alla tredicesima edizione del festival “Le vie dei Corti” in corso a Gravina di Catania, per i ragazzi del laboratorio di cinema del Liceo Archimede di Messina “Le regole del gioco”, promosso dalla dirigente prof. Laura Cappuccio.

Al momento della premiazione l'attrice ha voluto sottolineare come il premio "sia da condividere con tutta la troupe. Il lavoro dell'attore emerge solo se sono valide le basi poste dalla squadra".

Durante la cerimonia, gli studenti hanno potuto sperimentare cosa significa competere con professionisti del cinema, guardando cortometraggi provenienti dal centro e dal sud Italia. Ogni spettatore si è emozionato vedendo su schermo tematiche delicate trattate in modo ironico e originale.

La giornata si è svolta all’Auditorium Comunale Angelo Musco, dove gli studenti hanno visto i cortometraggi di tutte le scuole che hanno collaborato con professionisti per progetti didattici. I temi trattati includono la violenza sulle donne, il bullismo tra i banchi di scuola, la salvaguardia dell’ambiente e l’accettazione del diverso. Queste tematiche attuali, che sono al centro dei dibattiti scolastici per il loro contenuto altamente educativo, hanno colpito al cuore gli spettatori che hanno partecipato in modo interattivo con il festival.

Il progetto “Le Regole del Gioco”, coordinato dal regista Francesco Calogero, è stato realizzato all’interno del Liceo Archimede nell’ ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura, con la collaborazione del Cineforum Don Orione e del Cinema Lux, UniversiTeatrali, Nutrimenti Terrestri e Polittico.