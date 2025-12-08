Martedì 9 e 12 dicembre la cerimonia a Messina. Ecco i premiati

MESSINA – Settima edizione dei Premi Magister Peloritanus. L’Accademia Peloritana dei Pericolanti premia “sei eccellenze siciliane e dell’area dello Stretto”. Due le giornate, entrambe presiedute dalla professoressa Giovanna Spatari, presidente dell’Accademia Peloritana e rettrice dell’Università degli Studi di Messina.

Martedì 9 dicembre, alle ore 11.00, nella Sala dell’Accademia Peloritana verrà consegnato il Premio Magister Peloritanus alla carriera al magistrato Pasquale D’Ascola, presidente della Suprema Corte di Cassazione.

D’Ascola è nato a Reggio Calabria dove ha frequentato il Liceo Campanella, si è brillantemente laureato a Messina in Diritto Amministrativo col prof. Enzo Silvestri. Superato, dopo pochi mesi dalla laurea, il concorso in Magistratura, svolge le funzioni prima di Pretore e poi di Giudice a Verona, prima di essere chiamato alla Corte di Cassazione, dove percorre l’intera carriera fino a quando, nel settembre di quest’anno, viene eletto alla carica di Presidente della Suprema Corte di Cassazione.



Venerdì 12 dicembre, alle ore 18.00, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, verranno premiati lo scrittore Matteo Collura, la giornalista Giovanna Cucè (nella foto), l’economista Ruben Durante, il fisico Nunzio Lipari e il neurologo Antonio Scalfari.

Matteo Collura, Premio Magister Peloritanus 2025 per le Lettere, Filosofia e Belle Arti

Matteo Collura, nato ad Agrigento nel 1945, è un intellettuale che si è formato lungo una linea di tensione fruttuosa tra il rigore investigativo del giornalismo di qualità (Giornale di Sicilia, L’Ora, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Mattino) e la profondità della ricerca sui protagonisti della

grande tradizione letteraria siciliana del Novecento (Pirandello e soprattutto Sciascia). I pregevoli

lavori sulla Sicilia sono saggi di analisi storica e antropologica, così come di indubbio valore sono

le sue esperienze teatrali e cinematografiche. Numerosi riconoscimenti, sia in campo letterario che

in quello giornalistico, gli sono stati attribuiti per l’autorevolezza della sua scrittura.

Giovanna Cucè, Premio Magister Peloritanus 2025 per la Comunicazione

Giovanna Cucè, laureatasi a Messina in Scienze Politiche, si forma alla Gazzetta del Sud, prima di

entrare come giornalista professionista alla RAI: TGR Sicilia, TGR Liguria e ora TG1. Il suo particolare modo di investigare, nella ricostruzione di un contesto storico e sociale, assume una funzione etica quando mira a preservare la memoria di figure collaterali, sia che si tratti di vittime della lotta alla mafia sia di adolescenze negate. Figura centrale del giornalismo d’inchiesta e di impegno civile, varie sono le vie attraverso le quali richiama l’attenzione su temi civili: dal libro inchiesta al racconto romanzato e al racconto parlato. Nel 2017 l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia gli ha conferito il Premio Giuseppe Francese.

Ruben Durante, Premio Magister Peloritanus 2025 per le Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche

Ruben Durante, laureatosi in Economia e Commercio a Messina, ha conseguito a Boston il Dottorato di ricerca; è attualmente professore ordinario di Economia alla National University di Singapore, ma anche ICREA Research Professor dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona. È uno specialista di fama internazionale di Economia politica: rappresenta un riferimento importante per la comprensione delle dinamiche tra media, tecnologia e democrazia. Costantemente invitato

dai maggiori centri di studio, gli sono stati attribuiti notevoli riconoscimenti a livello internazionale.

È stato consulente della Banca Mondiale e, dal 2029, è consulente della Banca Inter-Americana di

sviluppo.

Nunzio O. Lipari, Premio Magister Peloritanus 2025 per le Scienze Fisiche, Matematiche e

Naturali

Nunzio O. Lipari, laureatosi in Fisica a Messina, consegue alla Lehigh University il Dottorato di ricerca. Assunto prima dalla Xerox Corporation e poi dall’IBM Corporation, in entrambe le società si afferma con grande successo. Studioso della struttura elettronica dei solidi, col tempo occuperà posizioni manageriali per l’ideazione e la gestione di nuove attività di ricerca. Fonda la Lipari International Consulting, una società di supporto a università e a istituzioni. Visiting Professor in varie università italiane e straniere, è autore di oltre 130 articoli, con più di 6.000 citazioni. Nel 2020 gli viene conferito l’Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award.

Antonio Scalfari, Premio Magister Peloritanus 2025 per le Scienze Medico-Biologiche Antonio Scalfari, laureatosi nell’Ateneo Poloritano in Medicina e Chirurgia, si è specializzato a Oxford e a Londra, dove ha conseguito il Dottorato di ricerca. Dal 2017 è Consultant Neurologist presso l’Imperial College Healthcare Trust e presso il London Northwest University Healthcare Trust; è anche Senior Lecturer presso l’Imperial College. Neurologo di fama internazionale, è uno dei massimi esperti nella investigazione scientifica sulla sclerosi multipla. Autore di una cinquantina di lavori, è costantemente gratificato da prestigiosi riconoscimenti: di recente è stato invitato a collaborare con i membri dell’Organizzazione mondiale della sanità.