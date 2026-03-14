 Crociere a Messina, assegnati gli stalli a Largo Minutoli: ecco chi gestirà le escursioni

Crociere a Messina, assegnati gli stalli a Largo Minutoli: ecco chi gestirà le escursioni

Marco Ipsale

Crociere a Messina, assegnati gli stalli a Largo Minutoli: ecco chi gestirà le escursioni

sabato 14 Marzo 2026 - 08:00

Il Comune approva l'elenco degli operatori turistici per la stagione 2026 nel punto di accoglienza per i crocieristi

MESSINA – Tourist Service Soc. Coop. (insieme a Pel.Car Srl), Made in Sicily Tours di Francesco Moschella, Puleo Viaggi Srl, Euroart Production Srl (insieme a Radiotaxi Jolly) e Sunset Tour Srl.

Ecco l’elenco degli operatori turistici che potranno occupare gli stalli riservati alla vendita di escursioni e visite guidate nel punto di benvenuto di Largo Minutoli per la stagione crocieristica 2026. L’assegnazione copre il periodo che va dal primo aprile al 31 dicembre 2026, consolidando l’area come principale punto di accesso in città per i turisti che sbarcano dalle navi da crociera.

L’avviso pubblico prevedeva l’assegnazione di cinque stalli dalle dimensioni di 3×3 metri. Al termine delle verifiche fatte dagli uffici comunali, sono state ammesse cinque realtà del settore turistico.

Il dipartimento ha ricevuto complessivamente sei istanze, ma una di queste è stata esclusa per ragioni formali. La ditta richiedente non ha infatti presentato l’allegato relativo al possesso dei requisiti necessari.

Le regole per l’occupazione del suolo

Gli operatori assegnatari dovranno regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento del canone unico patrimoniale (Cup) e della tassa sui rifiuti (Tari). Inoltre, è obbligatorio presentare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) tramite il portale telematico “impresainungiorno”.

Il provvedimento stabilisce regole rigide per il mantenimento del decoro urbano nell’area del Punto di Benvenuto. I concessionari hanno l’obbligo di non variare la superficie assegnata, mantenere il suolo libero da rifiuti di ogni genere e garantire che l’attività non intralci il normale transito dei pedoni e dei veicoli. Il Comune ha già disposto la trasmissione dell’atto al Comando di Polizia Municipale per i controlli necessari a contrastare eventuali fenomeni di abusivismo commerciale nell’area.

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