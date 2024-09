“L’acqua a Messina? Siamo tornati indietro”

Lo sfogo di una nostra lettrice residente in centro città

MESSINA – Ancora disagi e problematiche nella distribuzione dell’acqua a Messina. A scriverci è una nostra lettrice che abita sul Viale Italia, a pochi passi dalla via Tommaso Cannizzaro. Lo fa per comunicarci che “l’erogazione dell’acqua è come prima cioè pochissima, anzi addirittura rubinetti a secco nella giornata di mercoledì scorso”. “L’unica cosa che è cambiata – continua – è che il filo di acqua arriva ogni giorno o quasi. Questa è la situazione. Il signor sindaco dice che ha risolto il problema, ma in realtà non ha risolto un bel nulla”.

I disagi sono tanti. “Non possiamo farci neanche una doccia né attaccare la lavatrice – prosegue nel suo sfogo la nostra lettrice – lavo soltanto qualcosa di intimo a mano. Siamo tornati indietro di 50 anni con la differenza che all’epoca avevo soltanto 16 anni mentre oggi ne ho 66 e con tanti acciacchi e come me tante altre persone che stanno in salute molto peggio. Vi prego di porvi a cuore la nostra questione e il nostro grido di aiuto”. Un appello che giriamo all’Amam.

Articoli correlati