Messina, “da 5 giorni senz’acqua in via Saccano”

La segnalazione di un cittadino: "Disagi tutta l'estate nei pIani alti. Ho chiamato almeno 15 volte le autobotti"

MESSINA – “Un’estate di disagi in via Saccano, in centro, nei pressi dell’ex Dermoceltico. Io abito al sesto piano e per i piani alti la pressione è troppo poca. Da cinque giorni non abbiamo acqua ma tutta l’estate non abbiamo potuto programmare una lavatrice o una lavastoviglie”. Un cittadino segnala il problema a Tempostretto. Il lettore racconta le vicissitudini legate alla crisi idrica: “Qualche miglioramento si è avuto nei primi giorni del razionamento idrico programmato e con l’arrivo dell’acqua dai pozzi. Ma è stato un fuoco fatuo. Poi di nuovo il buio. Niente acqua. Siamo 25 famiglie ma le carenze idriche investono soprattutto chi abita in alto”.

Ma in questo periodo come avete fatto? “Abbiamo chiamato almeno 15 volte le autobotti. Adesso che le persone sono rientrate dalle vacanze, gli operatori hanno difficoltà ad avvicinarsi con il mezzo perché ci sono tanti posteggi occupati. C’è chi posteggia persino in curva. La strada nella via è stretta e spesso impraticabile. E non sempre le autobotti riescono a posizionarsi nei pressi del bocchettone condominiale predisposto dall’Amam”.

“Il soccorso con le autobotti non è la soluzione”

Aggiunge il cittadino: “In ogni caso, il soccorso con le autobotti richiede a sua volta ore d’assistenza anche da parte nostra. Bisogna indirizzarli. E non può essere una soluzione stabile. In estate, con la mia famiglia, abbiamo approfittato della casa di mio suocero, che riceve l’acqua dalla Santissima 24 ore su 24. Ecco, ancora a Messina ci sono queste differenze assurde. Abbiamo avuto sempre poca acqua ma da quest’estate la diminuizione è stata notevole e permanente, con poche eccezioni”.

Articoli correlati