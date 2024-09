Pozzi di Briga, “l’acqua è potabile manca solo l’idoneità dall’Asp” VIDEO

Il sindaco Basile nell'ordinanza ne raccomanda solo l'utilizzo a fini igienico-sanitari

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dai nuovi pozzi di Briga, messi in funzione nelle scorse settimane, arrivano nella condotta 30 litri in più al secondo. “Fondamentali in un periodo di emergenza idrica”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Nei miei poteri c’è quello di emettere ordinanze contingibili e urgenti nelle situazioni di emergenza e l’ho fatto”, aggiunge.

“L’acqua è già potabile, non lo dico io ma le analisi”

E ribadisce che l’acqua è già potabile, sono state fatte tutte le analisi necessarie per averne la certezza. In attesa dell’ufficialità da parte dell’Asp, che potrebbe arrivare a giorni, il Comune di Messina si è assunto la responsabilità di mettere comunque in rete l’acqua. E l’ha fatto senza avere ancora il giudizio di idoneità da parte dell’Asp, proprio perché si tratta solo di un atto amministrativo spiega il sindaco Basile. “Anche se siamo già sicuri della potabilità dell’acqua nell’ordinanza si raccomanda solo l’utilizzo per fini igienico-sanitari”, conclude.