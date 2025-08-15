L’acqua a Torre Faro, “il guasto è stato riparato e la distribuzione è tornata regolare”

Messina. Aggiornamento da parte dell'Amam. "In caso di disagi, anche a Ganzirri, ci sono ancora le autobotti"

MESSINA – Amam informa che i lavori in prossimità della condotta del serbatoio di Torre Faro sono stati completati e il guasto è stato riparato. La distribuzione idrica è tornata regolare nei villaggi di Ganzirri e Torre Faro. L’azienda comunica inoltre che, per gli utenti che dovessero ancora riscontrare disagi, è disponibile in zona il servizio autobotti. Ci scusiamo per il disagio”.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.