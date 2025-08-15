 L'acqua a Torre Faro, "il guasto è stato riparato e la distribuzione è tornata regolare"

L’acqua a Torre Faro, “il guasto è stato riparato e la distribuzione è tornata regolare”

Redazione

L’acqua a Torre Faro, “il guasto è stato riparato e la distribuzione è tornata regolare”

Tag:

venerdì 15 Agosto 2025 - 20:32

Messina. Aggiornamento da parte dell'Amam. "In caso di disagi, anche a Ganzirri, ci sono ancora le autobotti"

MESSINA – Amam informa che i lavori in prossimità della condotta del serbatoio di Torre Faro sono stati completati e il guasto è stato riparato. La distribuzione idrica è tornata regolare nei villaggi di Ganzirri e Torre Faro. L’azienda comunica inoltre che, per gli utenti che dovessero ancora riscontrare disagi, è disponibile in zona il servizio autobotti. Ci scusiamo per il disagio”.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti
Fiamme in una palazzina: sette persone intossicate dal fumo salvate dai vigili del fuoco
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED