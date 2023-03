L'affondo di De Luca: "Mentre Salvini gioca con il ponte, la continuità territoriale è un miraggio" - Tempostretto

Il leader di Sud chiama Nord ha raccontato i disagi del suo ultimo rientro da Roma

“Mentre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini continua a giocare a costruire il Ponte sullo Stretto di Messina la continuità territoriale resta un miraggio per i cittadini”. L’affondo è del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, reduce da un’ultima disavventura di viaggio.

“Non è polemica – dice De Luca – ma la realtà con cui ogni giorno i cittadini che scelgono di spostarsi da e per la Sicilia devono fare i conti. Invito il Ministro Salvini a fare un viaggio in treno da Roma a Villa San Giovanni per tentare di raggiungere la Sicilia. Io lo faccio spesso e ogni volta è un’odissea che condivido con gli altri sfortunati compagni di viaggio”.

De Luca racconta di aver preso ieri sera unn intercity notte da Roma per arrivare stamattina a Messina. “Il treno è partito con due ore di ritardo per un guasto non meglio specificato, arrivati stamattina a Villa S. Giovanni – aggiunge il deputato regionale – non è stato possibile prendere l’aliscafo perché non esiste alcun coordinamento tra le Ferrovie dello Stato e la società che gestisce il trasporto sullo stretto. Abbiamo dovuto attendere oltre un’ora in una stazione che non offre neanche una sala d’aspetto, priva di ogni basilare servizio e off limits per la presenza di barriere architettoniche”.

“Si vuole realizzare il Ponte sullo Stretto? – conclude Cateno De Luca – Benissimo, ma nell’attesa questo Governo vuole potenziare e ammodernare i mezzi che percorrono la tratta Roma – Reggio Calabria? Si vogliono offrire servizi ai cittadini? Si vuole mettere in atto una reale e concreta strategia che consenta la continuità territoriale o vogliamo continuare a giocare con le costruzioni?”.