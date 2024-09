L’Agosto messinese va in soffitta, Vara e Giganti tornano “a casa”

Al via lo smontaggio della Vara. Anche Mata e Grifone a breve in deposito

Sono cominciate stamane le operazioni di smontaggio della Vara a piazza Duomo. L’operazione di smontaggio in ogni parte della struttura è necessario per il trasferimento in deposito del ceppo. Particolarmente delicati gli interventi, in questa fase, per non danneggiare le figure degli angeli e tutte le altre decorazioni presenti sui vari livelli della Vara.

Ancora fermi in piazza Unione Europea, davanti al Comune, le statue dei Giganti. A breve anche Mata e Grifone torneranno in deposito, in via Catania, dove resteranno fino all’agosto del 2025.